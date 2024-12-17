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Минфин повысил цены на крепкий алкоголь
Минфин утвердил повышение цен на водку до 349 рублей с первого января 2025 года
Министерство финансов России повысит минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 2025 года, что отразится на стоимости водки и коньяка.
Министерство финансов России утвердило новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, передает РИА «Новости».
Согласно приказу Минфина, цена за 0,5 литра водки повысится с 299 до 349 рублей. Для коньяка минимальная цена вырастет с 556 до 651 рубля, а для бренди и другой алкогольной продукции из различных дистиллятов – с 403 до 472 рублей.
В октябре Министерство финансов объясняло необходимость повышения минимальных цен на крепкий алкоголь уровнем инфляции, увеличением затрат на производство и логистику, а также ростом акциза на алкоголь. Последний раз минимальные розничные цены индексировались в июле 2024 года, когда цена на водку поднялась с 281 до 299 рублей за 0,5 литра. Цена на коньяк увеличилась с 517 до 556 рублей, а на бренди – с 375 до 403 рублей.
Кроме того, Минфин также повысил минимальные закупочные цены на этиловый спирт с 2025 года. Минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья увеличится с 73 до 85 рублей за литр безводного спирта, а цена на спирт из непищевого сырья и денатурированный спирт – с 55 до 64 рублей за литр. Эти изменения отражают усилия по адаптации к экономическим условиям и поддержке бюджетных поступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поручило разработать предложения по увеличению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, а глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о действенности запрета на скидки при продаже алкоголя для снижения его потребления в России.