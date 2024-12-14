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Мурашко назвал запрет на скидки на алкоголь действенной мерой
Мурашко заявил, что запрет на скидки на алкоголь может снизить его потребление
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о действенности запрета на скидки при продаже алкоголя для снижения его потребления в России.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что запрет на скидки при продаже алкоголя может быть действенной мерой по снижению его потребления, передает ТАСС.
Ранее правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. В частности, профильные ведомства должны провести анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже и подготовить предложения о возможности запрета на их применение.
«Тарифная политика всегда влияет на потребление [алкоголя]. Для снижения необходим комплекс мер, (запрет на скидки) одна из таких мер, почему нет», – сказал Мурашко.
Согласно утвержденному плану мероприятий, Минфин, Минэкономразвития, Минздрав, Минсельхоз и Росалкогольрегулирование должны подготовить предложения о повышении акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию. Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России снизится до 7,8 л на человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство разработало предложения по увеличению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
А накануне Минздрав начал разрабатывать предложения по ограничению выкладки алкоголя у касс, а также регулированию продажи самогонных аппаратов.