США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

Tекст: Вера Басилая

Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

«Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

