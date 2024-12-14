Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Правительство поручило подготовить предложения о повышении акцизов на алкоголь
Правительство России поручило разработать предложения по увеличению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
Правительство России поручило профильным ведомствам подготовить предложения о повышении акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, передает ТАСС.
В документе указан план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
Ответственными за реализацию распоряжения назначены: Минфин, Минэкономразвития, Минздрав, Минсельхоз России и Росалкогольтабакконтроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав начал разрабатывать предложения по ограничению выкладки алкоголя у касс и регулированию продажи самогонных аппаратов. Депутат Госдумы предложил ввести обязательное обследование у нарколога для получения разрешения на покупку алкоголя с 18 лет.