Депутат от ЛДПР предложил обязательные обследования для покупки алкоголя с 18 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Достигшие совершеннолетия, согласно предложению, должны будут пройти обследование у нарколога и профилактическую беседу в специализированном медицинском учреждении перед тем, как получить доступ к покупке алкогольной продукции, передает «Комсомольская правда».

На приеме у нарколога молодежи расскажут о вреде алкоголя для организма и проведут обследование. После этого в личный кабинет на «Госуслугах» будет добавлена информация, подтверждающая, что обследование и беседа состоялись. Только после этого гражданин сможет приобрести алкогольные напитки.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что новый порядок напоминает процедуру получения водительских прав, где необходимо пройти медкомиссию и экзамены. Нововведение нацелено не только на контроль, но и на профилактику возможных проблем, связанных с алкоголем.

Свинцов уверен, что этот законопроект способен решить сразу несколько задач. Прежде всего, он поможет молодежи осознать опасность алкоголя для здоровья. Также инициатива направлена на оказание своевременной медицинской помощи тем, кто уже борется с зависимостью.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года. Он объяснил необходимость ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного.