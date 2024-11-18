Продажи игристых вин в России выросли на 10,9%

Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте продаж игристых вин на 10,9% за десять месяцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2024 году продажи игристых вин в России достигли 16,3 млн декалитров, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Интерфакс». Это один из самых высоких темпов роста на алкогольном рынке, заявил Росалкогольтабакконтроль. Помимо игристых вин, заметный рост показали ликерные вина, продажи которых увеличились на 9,9% до 1,073 млн декалитров.

Другие категории алкоголя также показали положительную динамику. Продажи водки выросли на 0,7% и составили 62,5 млн декалитров, в то время как коньяк вырос на 3,5%, достигнув 11,3 млн декалитров. Ликеро-водочные изделия продемонстрировали самый значительный рост – на 16,6%, составив в общем 13,2 млн декалитров.

Всего в январе-октябре 2024 года в России было продано 98,3 млн декалитров спиртных напитков, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи виноградных вин увеличились на 0,9%, достигнув 46,9 млн декалитров.

Однако, несмотря на рост других категорий, слабоалкогольная продукция потеряла в продаже почти 20%, опустившись до 11,4 млн декалитров. Общий объем продаж алкогольной продукции в России, исключая пиво, сидр, пуаре и медовуху, достиг 184,2 млн декалитров, что на 0,8% больше, чем в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин России увеличил субсидии для поддержки отечественных виноделов, что способствует развитию винодельческой отрасли. Российские импортеры начали закупки вина из Белоруссии с «западными» названиями, что позволило компенсировать снижение импорта других вин на фоне санкций.