Кабмин увеличил субсидии для виноделов России

Правительство России повысило коэффициент субсидий для виноделов до 1,2

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России увеличило субсидии для виноделов, чтобы стимулировать развитие виноградарства и производства высококачественной продукции, сообщает ТАСС. Согласно новому постановлению, введен повышающий коэффициент до 1,2 при расчете субсидий на один гектар виноградников для производителей, имеющих сертификат качества от Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

Эти изменения вносятся в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Документ содержит правила предоставления и распределения субсидий, в которых теперь учитывается повышающий коэффициент для виноградных насаждений.

«При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на 1 га площади <...> для виноградных насаждений, в отношении которых получателями средств являются производители вина, крепленого вина и игристого вина, имеющие сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право на использование эмблем (знаков) Вино России, Коньяк России, <...> не менее 1,2», – говорится в утвержденных постановлением правилах.

Эти меры направлены на поддержку отечественного виноделия и повышение качества продукции, что соответствует стратегии развития агропромышленного сектора России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли России предложило обязать рестораны включать в меню не менее 20% российских вин с марта 2025 года.

