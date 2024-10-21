За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Кабмин увеличил субсидии для виноделов России
Правительство России повысило коэффициент субсидий для виноделов до 1,2
Российское правительство приняло решение увеличить субсидирование виноградарства и виноделия, повысив коэффициент на гектар виноградников до 1,2 для производителей сертифицированной продукции.
Правительство России увеличило субсидии для виноделов, чтобы стимулировать развитие виноградарства и производства высококачественной продукции, сообщает ТАСС. Согласно новому постановлению, введен повышающий коэффициент до 1,2 при расчете субсидий на один гектар виноградников для производителей, имеющих сертификат качества от Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.
Эти изменения вносятся в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Документ содержит правила предоставления и распределения субсидий, в которых теперь учитывается повышающий коэффициент для виноградных насаждений.
«При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на 1 га площади <...> для виноградных насаждений, в отношении которых получателями средств являются производители вина, крепленого вина и игристого вина, имеющие сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право на использование эмблем (знаков) Вино России, Коньяк России, <...> не менее 1,2», – говорится в утвержденных постановлением правилах.
Эти меры направлены на поддержку отечественного виноделия и повышение качества продукции, что соответствует стратегии развития агропромышленного сектора России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли России предложило обязать рестораны включать в меню не менее 20% российских вин с марта 2025 года.