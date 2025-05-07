В секторе Газа заявили о гибели десяти человек при ударе Израиля по школе

Tекст: Вера Басилая

По словам представителей агентства, ВВС Израиля второй раз за несколько часов нанесли удар по школе Абу-Хмейса, где укрывались беженцы. В результате атаки, по их данным, десять человек погибли, около пятидесяти ранены, передает РИА «Новости».

Первый удар по этой же школе был нанесен вечером во вторник. Тогда, по информации источников, погибло не менее 20 человек, десятки были ранены. Учреждение находится под патронажем Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР/UNRWA).

Министерство здравоохранения сектора Газа отмечает, что с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, общее число погибших выросло до более 2,5 тыс. человек, пострадали более 6,7 тыс. человек.

Сообщалось, что за последние сутки в секторе Газа в результате продолжающихся израильских авиаударов погибли 66 человек, в том числе жители южного города Хан-Юнис.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС.