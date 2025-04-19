На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уверен, что боевые действия в секторе Газа не прекратятся, пока все заложники не будут освобождены и группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена.
Нетаньяху выступил с обращением к нации, подчеркнув, что Израиль не прекратит боевые действия в Газе, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех своих заложников. «Мы не прекратим войну за возрождение, пока не уничтожим ХАМАС в Газе, пока не вернем всех наших заложников, и пока не обеспечим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для Израиля», – заявил он, передает РИА «Новости».
Премьер рассказал, что в конце недели ХАМАС снова отверг предложение, которое предполагало освобождение половины живых заложников и возвращение тел некоторых погибших израильтян. По словам Нетаньяху, палестинская группировка требует прекращения войны, сохранения своей власти, полного вывода израильских войск и восстановления сектора Газа за счет средств, которые позволят ХАМАС перевооружиться.
Премьер отметил, что принятие таких условий означало бы капитуляцию Израиля, и подчеркнул, что это дало бы опасный сигнал другим врагам страны.
Напомним, ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий и снятие блокады сектора Газа.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.