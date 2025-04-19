Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху выступил с обращением к нации, подчеркнув, что Израиль не прекратит боевые действия в Газе, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех своих заложников. «Мы не прекратим войну за возрождение, пока не уничтожим ХАМАС в Газе, пока не вернем всех наших заложников, и пока не обеспечим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для Израиля», – заявил он, передает РИА «Новости».

Премьер рассказал, что в конце недели ХАМАС снова отверг предложение, которое предполагало освобождение половины живых заложников и возвращение тел некоторых погибших израильтян. По словам Нетаньяху, палестинская группировка требует прекращения войны, сохранения своей власти, полного вывода израильских войск и восстановления сектора Газа за счет средств, которые позволят ХАМАС перевооружиться.

Премьер отметил, что принятие таких условий означало бы капитуляцию Израиля, и подчеркнул, что это дало бы опасный сигнал другим врагам страны.

Напомним, ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий и снятие блокады сектора Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.