Лидер ХАМАС заявил о готовности к переговорам по заложникам

ХАМАС готов к переговорам об освобождении заложников в обмен на прекращение боев

Tекст: Денис Тельманов

Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры об освобождении всех удерживаемых им израильских заложников в обмен на полное прекращение боевых действий в секторе Газа, передает ТАСС. Лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя заявил об этом в видеообращении, транслируемом катарским телеканалом Al Jazeera.

Он подчеркнул: «ХАМАС готов немедленно приступить к переговорам, в результате которых будут освобождены все имеющиеся у нас заложники и согласованное число палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В обмен мы требуем полного прекращения войны против нашего народа и вывода всех израильских войск из сектора, а также начала восстановления Газы и снятия с нее блокады».

Аль-Хейя также указал на то, что ХАМАС согласился на предложение посредников по прекращению огня, выдвинутое в конце марта, в то время как Израиль отказался от поставленных условий. По его словам, израильская сторона ответила предложением с невыполнимыми условиями, что не способствует завершению конфликта.

Лидер ХАМАС отметил, что существование движения и его вооружение напрямую связаны с оккупацией, и назвал ношение оружия естественным правом представителей палестинского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, радикальное движение ХАМАС испытывает серьезные финансовые проблемы, вынуждая сокращать выплаты своим бойцам и чиновникам в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.