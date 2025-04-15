Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.16 комментариев
Нетаньяху назвал палестинское государство плацдармом для иранского терроризма
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства вблизи Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что создание палестинского государства неприемлемо, так как станет поощрением иранского терроризма, пишет Times of Israel (TOI) со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Газета уточняет, что Нетаньяху назвал палестинское государство «огромной наградой за террор», отметив, что ни один палестинский чиновник, в том числе из Палестинской автономии, не осудил массовое убийство во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
«Премьер-министр сказал президенту Франции, что палестинское государство, созданное в нескольких минутах езды от израильских городов, станет оплотом иранского террора, и подавляющее большинство израильской общественности решительно выступает против этого», – приводит TOI заявление канцелярии Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Нетаньяху выразил недовольство намерением президента Франции Макрона признать Палестину государством и назвал это серьезной ошибкой. В ответ на это министерство иностранных дел Палестины выступило с критикой Нетаньяху. Слова израильского премьера об ошибке Макрона палестинцы назвали явным признанием постоянной враждебности.