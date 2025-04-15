Нетаньяху назвал палестинское государство плацдармом для иранского терроризма

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства вблизи Израиля

Tекст: Ирма Каплан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что создание палестинского государства неприемлемо, так как станет поощрением иранского терроризма, пишет Times of Israel (TOI) со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Газета уточняет, что Нетаньяху назвал палестинское государство «огромной наградой за террор», отметив, что ни один палестинский чиновник, в том числе из Палестинской автономии, не осудил массовое убийство во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«Премьер-министр сказал президенту Франции, что палестинское государство, созданное в нескольких минутах езды от израильских городов, станет оплотом иранского террора, и подавляющее большинство израильской общественности решительно выступает против этого», – приводит TOI заявление канцелярии Нетаньяху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Нетаньяху выразил недовольство намерением президента Франции Макрона признать Палестину государством и назвал это серьезной ошибкой. В ответ на это министерство иностранных дел Палестины выступило с критикой Нетаньяху. Слова израильского премьера об ошибке Макрона палестинцы назвали явным признанием постоянной враждебности.