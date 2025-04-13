Нетаньяху назвал ошибкой планы Макрона признать Палестину государством

Нетаньяху осудил стремление Макрона к признанию палестинского государства

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном признании палестинского государства. Нетаньяху подчеркнул, что инициативы Макрона представляют собой «серьезную ошибку», поскольку палестинское государство стремится к уничтожению Израиля, сообщает Le Figaro.

Нетаньяху заявил, что Израиль не станет подвергать риск своему существованию ради «иллюзий». Он также отметил, что не примет моральные наставления от тех, кто противится независимости территорий, таких как Корсика или Новая Каледония, где это не угрожает безопасности Франции.

Нетаньяху также осудил поведение своего сына Яира, который в грубой форме ответил на заявление Макрона в социальной сети X (соцсеть заблокирована в РФ). Премьер-министр подчеркнул, что хотя у его сына есть право на личное мнение, такие высказывания неприемлемы.

Напомним, Макрон на канале France 5 заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

В июне 2024 года Словения признала Палестину суверенным государством. Ранее Испания, Ирландия и Норвегия также официально признали Палестину.