Дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции

Дипмиссия США предупредила граждан о массовых беспорядках во Франции

Tекст: Мария Иванова

Дипломатическая миссия призвала американцев к осторожности на фоне массовых беспорядков во Франции, передает ТАСС.

«Протесты учащихся продолжаются по всей Франции, и некоторые протесты переросли в беспорядки. Шествия проходят вне школьных кампусов. Сотни старших школ закрыты по всей Франции. Студенческие организации призывают провести единый день протеста 6 октября, ожидается участие союзов учащихся, профсоюзов работников образования и родительских ассоциаций», – говорится в опубликованном заявлении посольства.

В ведомстве рекомендовали гражданам США избегать мест проведения демонстраций и внимательно следить за сообщениями в местных средствах массовой информации.

Масштабные акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, после чего распространились на всю территорию страны. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей, перегруженного расписания и других системных проблем в образовании. В ходе переросших в беспорядки протестов полиция задержала более 5 тыс. человек, причем в 90% случаев задержанными оказались несовершеннолетние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции.

В понедельник участники акций начали применять «коктейли Молотова».

В конце прошлой недели протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.