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Дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции
Дипмиссия США предупредила граждан о массовых беспорядках во Франции
Посольство США во Франции опубликовало предупреждение для американских граждан с призывом соблюдать осторожность и избегать мест проведения демонстраций из-за продолжающихся по всей стране беспорядков и протестов учащихся.
Дипломатическая миссия призвала американцев к осторожности на фоне массовых беспорядков во Франции, передает ТАСС.
«Протесты учащихся продолжаются по всей Франции, и некоторые протесты переросли в беспорядки. Шествия проходят вне школьных кампусов. Сотни старших школ закрыты по всей Франции. Студенческие организации призывают провести единый день протеста 6 октября, ожидается участие союзов учащихся, профсоюзов работников образования и родительских ассоциаций», – говорится в опубликованном заявлении посольства.
В ведомстве рекомендовали гражданам США избегать мест проведения демонстраций и внимательно следить за сообщениями в местных средствах массовой информации.
Масштабные акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, после чего распространились на всю территорию страны. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей, перегруженного расписания и других системных проблем в образовании. В ходе переросших в беспорядки протестов полиция задержала более 5 тыс. человек, причем в 90% случаев задержанными оказались несовершеннолетние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции.
В понедельник участники акций начали применять «коктейли Молотова».
В конце прошлой недели протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.