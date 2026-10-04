Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения
Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 школы
В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции были подожжены или разгромлены 24 учебных заведения, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.
«Во Франции зафиксировано 24 случая поджога или разгрома учебных заведений», – заявил Жеффре в эфире радиостанции France Inter, передает РИА «Новости».
По его словам, всего в стране из-за протестов работу остановили от 400 до 500 учебных заведений. Они не будут работать и 5 октября. Причиной стали материальный ущерб и нападения на персонал.
Министр подчеркнул, что пострадали 78 сотрудников системы образования. Он отметил, что на них напали намеренно из-за принадлежности к этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов.
В пятницу МВД страны сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.
В тот же день МИД Белоруссии призвал Париж освободить задержанных подростков.