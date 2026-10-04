Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения

Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 школы

Tекст: Дарья Григоренко

«Во Франции зафиксировано 24 случая поджога или разгрома учебных заведений», – заявил Жеффре в эфире радиостанции France Inter, передает РИА «Новости».

По его словам, всего в стране из-за протестов работу остановили от 400 до 500 учебных заведений. Они не будут работать и 5 октября. Причиной стали материальный ущерб и нападения на персонал.

Министр подчеркнул, что пострадали 78 сотрудников системы образования. Он отметил, что на них напали намеренно из-за принадлежности к этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов.

В пятницу МВД страны сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

В тот же день МИД Белоруссии призвал Париж освободить задержанных подростков.