«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Ирландия признала Палестину суверенным государством
Правительство Ирландии приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства, сообщил глава МИД страны Михол Мартин.
Это решение означает установление полноформатных дипломатических отношений с Палестиной, заявил Мартин по итогам специального заседания кабмина, передает ТАСС.
Статус палестинской дипмиссии в Дублине будет повышен до посольства, как только власти Палестины официально обратятся с такой просьбой, добавил он. Диппредставительство Ирландии в Рамалле также будет преобразовано в посольство.
Ранее Испания признала Палестину в качестве государства.