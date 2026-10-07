Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС

КОГАТ: Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в Газу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ), передает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится: «В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и решением министра обороны <…> 7 октября введен режим полной изоляции в районе Иудеи и Самарии, а также закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в связи с годовщиной событий 7 октября. Гуманитарная помощь в сектор Газа поступать не будет».

Израиль также закрывал КПП и вводил режим изоляции 5 октября во время государственных памятных церемоний. 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС вторглись на территорию Израиля, убивая жителей и захватив около 250 заложников.

В октябре 2025 года было достигнуто соглашение о реализации мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, в результате которого вступил в силу режим прекращения огня. Однако Израиль настаивает на полном разоружении отрядов ХАМАС для перехода ко второй фазе мирного плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль. Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.