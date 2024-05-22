  • Новость часаРоссия пригрозил Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каким автомобилем будет современная «Волга»
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    Названы эффективные и бесполезные способы защиты от комаров
    Захарова назвала «приступом безумия» обвинения России в покушении на Фицо
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    В Якутии на реке Лене затонули два теплохода
    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    44 комментария
    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпания NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (27)
    21 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России

    Еврокомиссия: Первое изъятие доходов от активов России состоится в июле

    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков Евросоюза произойдет в июле, сообщили в Еврокомиссии.

    В ЕК уточнили, что после первых изъятий в июле, последующие платежи будут происходить дважды в год, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС решили, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, где заморожено более 1 млн евро российских средств.

    МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Коментарии (10)
    21 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США намерены выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен фактически дал понять, что власти США могут пересмотреть решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые были введены при Дональде Трампе. По словам госсекретаря, нынешние решения МУС «совершенно неверные на многих уровнях», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Сенатор Константин Долгов назвал такую позицию Госдепа циничной.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (2)
    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз пока не достиг полной независимости от Москвы в области энергетики, так как продолжает получать российский газ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Независимы ли мы полностью? Нет», – приводит его слова ТАСС.

    Мамер отметил, что ЕС пока импортирует «какое-то количество газа», однако больше, по его словам, «не испытывает прежнего давления». Он заявил, что ЕС предпринимает шаги по диверсификации своих источников энергии, но это процесс, который займет время.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 12:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь.

    По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.

    Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».

    Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.

    Коментарии (3)
    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Конгресс США задумался о санкциях против МУС

    Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил о возможном «наказании» МУС за действия против Израиля

    Конгресс США задумался о санкциях против МУС
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» Международный уголовный суд в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выразив опасения, что власти США «будут следующей» целью обвинений.

    Джонсон связал требование выдать ордер на арест Нетаньяху с «кампанией по давлению на Израиль» со стороны Белого дома. По его словам, администрация США не проявила лидерства, поэтому «Конгресс рассматривает все возможные варианты». Джонсон пригрозил, что в ответ на ордер руководство МУС «столкнется с последствиями», передает ТАСС.

    Джонсон заявил, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Он призвал к «глобальному осуждению» требований прокурора. Джонсон обвинил МУС в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов». «Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то наше (руководство) будет следующим», – заявил Джонсон.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США намерена поддерживать связь с членами Конгресса по данному вопросу.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    В 2020 году США вводили санкции против сотрудников МУС, участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов». США отменили санкции в 2021 году.

    При этом в 2023 году сообщалось, что Пентагон заблокировал обмен разведывательными данными США с МУС о ситуации в зоне специальной военной операции России на Украине . В Вашингтоне опасаются создания прецедента для последующих обвинений в адрес американских военных.

    Коментарии (3)
    20 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Стоимость шенгенской визы решили поднять на 12%

    АТОР сообщила о росте стоимости шенгенской визы с июня на 12%

    Tекст: Антон Антонов

    С 11 июня стоимость шенгенской визы поднимется до 90 евро, то есть станет дороже на 12%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словении.

    Указывается, что Еврокомиссия поднимает «стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%». За визу для взрослых придется заплатить 90 евро, для детей 6–12 лет – 45 евро, передает РИА «Новости».

    Стоимость визы пересматривается каждые три года с учетом «объективных критериев», например, инфляции и уровня зарплат в ЕС. ЕК считает, что из-за инфляции необходимо повысить визовые сборы.

    ЕК заявила, что в 2023 году по всему миру число заявок на шенгенские визы выросло на 37%, если сравнивать с 2022 годом, и превысило 10,3 млн. При этом лидером стали граждане Китая – 1,1 млн обращений за визой. Россия с 520 тыс. обращений закрыла топ-5 стран по этому показателю.

    Напомним, АТОР сообщала, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ. По сравнению с 2019-м, допандемийным, годом, доля отказов выросла более чем в 13 раз.


    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 04:56 • Новости дня
    Байден вступился за Израиль перед МУС

    Байден отказался считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Байден вступился за Израиль перед МУС
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США отвергают обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что происходящее в секторе Газа «не является геноцидом», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США поддерживают Израиль и помогают ему «в деле устранения» лидера движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и «остальных мясников ХАМАС», чтобы «ХАМАС было разгромлено», передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    Коментарии (0)
    19 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Из-за закрытия двух КПП на границе Газы застряли почти 700 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 700 раненых и нуждающихся в лечении жителей сектора Газа не могут покинуть его, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом, в результате приостановки работы КПП «Керем-Шалом» и «Рафах», сообщило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

    Как говорится в сообщении, из-за закрытия КПП «Рафах» и «Керем-Шалом» Израиль не позволил 690 раненым и больным выехать из Газы, также 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Газу, что усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис в секторе, передает ТАСС. В ведомстве возложили ответственность за это на еврейское государство, Евросоюз, США и мировое сообщество в целом.

    Ранее военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского

    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.

    Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (5)
    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС одобрил план передачи Украине 90% средств от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза одобрили план, согласно которому 90% доходов от замороженных активов Центрального банка России будут направлены на помощь Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что план предусматривает финансирование поставок оружия и другой военной помощи Киеву.

    Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Коментарии (2)
    20 мая 2024, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о запрете вещания ряда СМИ России в ЕС

    Песков: Прежде чем ответить на запрет вещания в ЕС СМИ из России, нужно разобраться

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в ЕС, нужно понять, что подразумевает этот запрет, так как подпавшие под санкции медиа не имели вещания в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом Россия будет отвечать на запрет вещания, Песков заявил, что сначала нужно разобраться, что имеется в виду, поскольку речь идет об «Известиях» и «Российской газете», у которых не было никакого вещания в ЕС, передает ТАСС.

    Ранее в ЕС решили приостановить работу РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны объявило о начале учений с нестратегическим ядерным оружием
    Премьер Британии пригрозил Москве изъятием российских активов
    Эксперт объяснил отставание Запада от РФ в сфере гиперзвукового оружия
    Германия пообещала заблокировать вступление Грузии в Евросоюз
    Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армии Попова
    Белоруссия запретила пиво и дезодоранты из Польши, Чехии и Прибалтики
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой

    Каким автомобилем будет современная «Волга»

    Премьер-министру России показали новую линейку автомобилей Volga, которые будут собираться на Горьковском автозаводе вместо американских и немецких машин. На этот раз сотрудничество завязалось с китайским концерном Changan. Почему решили возродить советский бренд «Волга» и именно с китайским партнером, а не самостоятельно? Подробности

    Перейти в раздел

    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Аргентина «заморозила» сайты и соцсети госСМИ

    Власти Аргентины приостановили обновление контента на сайтах и в социальных сетях ряда государственных средств массовой информации. Об этом говорится в сообщении государственного телеканала TV Publica. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............