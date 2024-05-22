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Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство
Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство
Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.
По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».
Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.
По информации телерадиокомпания NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.
Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.
Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.
Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.