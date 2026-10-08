Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов
BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов
Руководство парижского университета Sciences Po решило временно закрыть кампус учебного заведения из-за масштабных протестов старшеклассников во французской столице, сообщил телеканал BFMTV.
В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.
В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.
В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.