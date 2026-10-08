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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 20:50 • Новости дня

    Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов

    BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство парижского университета Sciences Po решило временно закрыть кампус учебного заведения из-за масштабных протестов старшеклассников во французской столице, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.

    В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.

    В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.

    8 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы

    Протесты студентов распространились по Европе

    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возникшие во Франции массовые акции протеста учащихся против сокращения расходов на образование и плохих условий в школах распространились на Бельгию, Италию, Грецию и другие страны Европы.

    Начавшиеся в Париже в середине сентября демонстрации школьников переросли в массовое движение по всей Франции, после чего аналогичные акции вспыхнули в Бельгии. В среду полиция и протестующие устроили столкновения в Льеже, пишет Axios. С начала октября бельгийские стражи порядка задержали там не менее 139 человек. Во Франции число задержанных превысило 6,5 тыс., большинство из них – несовершеннолетние.

    В Италии учащиеся старших классов под лозунгом «Сделаем как во Франции» оккупировали школы в Риме и Турине в знак протеста против ухудшения состояния зданий и роста стоимости жизни, передает ANSA. В Греции на четверг запланированы общенациональные акции, включая забастовки и возможные захваты учебных заведений, сообщает Euronews.

    Тысячи студентов ранее вышли на улицы Дублина с требованием снизить плату за обучение и обеспечить их доступным жильем, отмечает RTÉ. В сентябре аналогичные митинги с призывом увеличить инвестиции в образование прошли в Германии, передает Tagesschau. В Австрии новые демонстрации готовятся в середине октября из-за возможного урезания университетского бюджета на 1 млрд евро, сообщает ORF.

    Недовольство учащихся вспыхнуло на фоне стремления европейских правительств сократить бюджетные дефициты. В этом году дефицит во Франции и Бельгии превысит 5% ВВП, что заставляет власти экономить на государственных расходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись почти четыреста школ. В среду американский предприниматель Илон Маск назвал происходящие выступления медленным вторжением. Во вторник Тегеран вызвал французского посла в связи с жестким подавлением студенческих акций.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нанте на западе Франции произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и агрессивно настроенными учащимися старших классов и вузов, сообщил телеканал CNews.

    Участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями в адрес полицейских и блокировали улицы мусорными баками и строительными заграждениями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между манифестантами и силовиками. Так, в коммуне Ланс одному из участников протестов оторвало кисть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти события внутренним делом республики.

    Во вторник правозащитники потребовали прекратить насилие против учащихся.

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    8 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

    Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    @ IMAGO/Starface/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен сообщила, что все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в выдаче кредита на проведение предвыборной кампании.

    Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

    Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

    «Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

    Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

    Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

    В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.

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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    7 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников

    Премьер Франции Лекорню признал наличие оснований для протестов учащихся

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню признал, что демонстрации лицеистов, которые продолжаются в стране третью неделю, имеют под собой основания.

    «Гнев молодежи не появился из ниоткуда. Задача правительства и политических партий заключается в восстановлении доверия, и это должно начаться с диалога. Молодежи было дано много разных обещаний, но они не были выполнены», – заявил Лекорню, передает ТАСС.

    Премьер сообщил, что 12 ноября парламент рассмотрит новый бюджет национального образования. Он пообещал «действовать прагматично» и заверил, что власти не давали правоохранителям указаний о жестком подавлении протестов молодежи.

    В ассоциации «Студенческий союз» выразили недовольство выступлением премьера, отметив отсутствие конкретных предложений. По их оценкам, на решение проблем – ветхих зданий лицеев, нехватки учителей и несбалансированного расписания – требуется не менее 10 млрд евро.

    Кандидат в президенты от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сравнил происходящее с маем 1968 года, назвав это «самым мощным движением лицеистов и студентов» с тех пор. Тогда студенческие волнения привели к присоединению к протестам миллионов рабочих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

    Во вторник во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников.

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    8 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Глава МИД Франции Барро обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления на инвестиционной конференции связал внезапное отключение звука с происками России, Китая и американского политического движения MAGA.

    Инцидент произошел во время речи дипломата на площадке французского государственного инвестиционного банка BPI France, передает ТАСС. «Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать, но я не замолчу!» – воскликнул Барро.

    Перед поломкой оборудования министр рассказывал об очернении репутации французских компаний за рубежом из-за фальшивой информации. По словам дипломата, корпорации становятся жертвами торговых войн, в связи с чем внешнеполитическое ведомство решило активно бороться за позитивный имидж бизнеса в Сети. Вскоре главе МИД принесли другой микрофон, и он благополучно завершил выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России.

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    8 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования

    Минобрнауки собралось завершить реформу высшего образования к 2030 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Окончательное внедрение современных стандартов обучения в российских университетах состоится до конца десятилетия, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Фальков пообещал полностью внедрить обновленную систему подготовки студентов по всей стране в течение ближайших четырех лет, при этом планомерная трансформация затронет все образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

    «Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», – сказал Фальков.

    Глава министерства уточнил, что для некоторых крупных групп специальностей изменения вступят в силу уже с 2027 или 2028 учебного года. Сейчас продолжает действовать пилотный проект, запущенный три года назад.

    В экспериментальной программе принимают участие 17 высших учебных заведений. Согласно новым правилам, учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированную подготовку длительностью один или два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ, а также сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования.

    Фальков в августе сообщал, что строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах.

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    8 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французская полиция впервые применила на протестах ослепляющие щиты

    Parisien: Французская полиция впервые применила на протестах щиты-стробоскопы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых выступлений старшеклассников в Париже правоохранительные органы начали использовать щиты со стробоскопическими огнями для ослепления толпы.

    Полицейские в столице Франции применили против бастующих учеников старших классов щиты, оснащенные ослепляющими стробоскопическими огнями зеленого или белого цвета. Подобное оснащение предназначено для замедления продвижения толпы в темное время суток и мешает протестующим делать фотографии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Генеральный секретарь профсоюза Vigi-Police Жером Жигу отметил опасность применения таких средств правоохранителями. По его словам, полицейские щиты-стробоскопы сравнимы с зеркальным шаром на дискотеке, а их мощный мерцающий свет может спровоцировать приступ у страдающих эпилепсией людей.

    Массовые акции студентов и школьников прошли во вторник в ряде французских городов, сопровождаясь беспорядками. По информации «Студенческого профсоюза», на улицы по всей стране вышли около 500 тыс. человек.

    В Париже правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, столкновения демонстрантов с полицией также зафиксировали в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах французских школьников превысило 6,6 тыс. человек.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее внутренним делом Франции.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила насилие полиции в отношении молодежи.

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    8 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ICAN: Ракетные испытания Франции подрывают всеобщую безопасность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракетные испытания, проводимые Францией, подрывают всеобщую безопасность и являются шагом к эскалации, заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

    «ICAN осуждает ракетные испытания, проводимые любым государством, обладающим ядерным оружием. Подобные испытания – это часть спирали эскалации, которую раскручивают все ядерные державы», – цитирует РИА «Новости» координатора ICAN Флориана Эбленкампа.

    По его словам, скрытые и явные ядерные угрозы стали нормой, ставя под угрозу безопасность каждого человека.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3, назвав испытания «громким и четким посланием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет.

    Во вторник эксперт отметил, что испытанием новой ракеты Франция прорекламировала Евросоюзу свой «ядерный зонтик».

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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    8 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ямпольская анонсировала открытие русскоязычной школы в ЦАР

    Ямпольская: Власти ЦАР запланировали открыть в Банги русскоязычную школу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, планируется создать школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

    В столице Центрально-Африканской Республики появится школа, в которой учебный процесс будет организован на русском языке, передает ТАСС. «В Университете Банги запланировано открытие кафедры русского языка, также в городе планируется создание школьного комплекса, где обучение будет вестись на русском – по нашим образовательным стандартам», – сообщила Ямпольская.

    Ранее представители Россотрудничества рассказали о включении изучения русского языка в образовательную программу школ центральноафриканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центрально-Африканская Республика включила русский язык в школьную программу.

    В марте президент России Владимир Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества Москвы и Банги.

    В прошлом году лидеры двух стран обсудили взаимодействие в различных сферах.

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    8 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали самые востребованные направления в кружках и секциях

    Минпросвещения: Популярными кружками остаются физкультурные и художественные

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кружки и секции в стране посещают более 18 млн детей, а наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное.

    По словам Чернышенко, в системе дополнительного образования в России работают более 300 тыс. специалистов, передает РИА «Новости».

    «Более 18 млн ребят сегодня посещают кружки и секции. За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который вовремя заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

    В пресс-службе Минпросвещения добавили, что наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Социально-гуманитарными программами охвачены 7,81 млн детей, спортивными секциями – 6,38 млн, а художественными кружками – 6,34 млн. Значительный рост наблюдается в туристско-краеведческом направлении, где число учащихся увеличилось до 1,57 млн.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в кружках развивают программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой и медиа. Он также подчеркнул важность кадрового потенциала и отметил, что идеи педагогов из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в этой сфере.

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    8 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Во Франции из-за протестов учеников закрылись 375 школ

    BFMTV: Во Франции из-за протестов учеников закрылись 375 школ

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции из-за продолжающихся массовых протестов учеников полностью или частично закрылись 375 старших школ.

    Во Франции из-за продолжающихся протестов учеников полностью или частично нарушена работа 375 старших школ, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    В общей сложности 224 старшие школы не смогли открыться в четверг, 151 учреждение работает лишь частично. При этом количество закрытых учебных заведений оказалось на 30% меньше по сравнению с показателями среды. В целом 94% старших школ в стране смогли открыться полностью или частично.

    Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. В ходе протестов задержали более 6,6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние. К школьникам также присоединяются студенты, преподаватели и родители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников.

    Число задержанных на акциях превысило 6,6 тыс. человек.

    Учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих.

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    8 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Сотрудников школ и вузов Франции призвали присоединиться к протестам учащихся

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские профсоюзы FSU и CGT Education призвали сотрудников школ и университетов присоединиться к протестам старшеклассников, заявила национальный секретарь профсоюза FSU Каролин Шеве.

    «Мы призываем весь персонал системы государственного образования и высшего образования во вторник присоединиться к забастовке, организованной межпрофсоюзным комитетом», – сказала Шеве, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что решение призвать сотрудников сферы образования выйти на протесты одновременно с демонстрациями старшеклассников обусловлено тем, что требования учащихся перекликаются с требованиями работников.

    По словам Шеве, мнение персонала школ и университетов должно быть учтено при принятии решений касательно бюджета страны на 2027 год.

    Она добавила, что в бюджете необходимо учесть «невыносимую» ситуацию в образовательных учреждениях и удовлетворить требования персонала по зарплате, от чего зависит дальнейшее существование госслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись 375 школ.

    В среду премьер-министр Франции признал наличие оснований для демонстраций школьников.

    Учителя в Париже запланировали митинг в их поддержку.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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