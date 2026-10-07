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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня

    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции»
    Учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции»
    @ Rupertsciamenna/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Учащиеся лицея имени Камилло Кавура в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя акцию под лозунгом «Сделаем как во Франции», сообщили СМИ.

    На сайте лицея появилось сообщение, в котором уточняется, что «в связи со студенческой оккупацией все мероприятия приостановлены до нового уведомления», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    Глава партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить эти протесты.

    В понедельник протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри.

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    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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