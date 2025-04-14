Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Палестина осудила критику Нетаньяху в адрес Макрона
МИД Палестины раскритиковал Нетаньяху за критику президента Франции Макрона
Министерство иностранных дел Палестины выступило с критикой в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху за его комментарии относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о признании палестинского государства, сообщает Figaro.
Министерство иностранных дел Палестины осудило израильского премьера Биньямина Нетаньяху за его критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Нетаньяху ранее назвал инициативу Макрона по признанию палестинского государства «грубой ошибкой», пишет Figaro.
«Эти слова являются явным признанием постоянной враждебности Нетаньяху к миру на основе решения о двух государствах и явным отказом от международной легитимности», – отмечается в заявлении палестинского министерства.
В МИД Палестины подчеркнули, что израильский премьер «отдает предпочтение насилию и военным решениям в ущерб политическому пути».
Макрон в интервью подчеркнул, что Франция может признать палестинское государство в июне на конференции в Нью-Йорке, если это будет сопровождаться признанием Израиля арабскими странами. После этого заявления в адрес президента Франции последовали критические замечания со стороны правых и крайне правых политиков.
Нетаньяху отверг «иллюзии, оторванные от реальности», и заявил, что Израиль не приемлет уроков морали по вопросу создания палестинского государства, которое, по его словам, угрожает существованию Израиля.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассматривает возможность признать в июне Государство Палестина.
Нетаньяху назвал ошибкой планы Макрона признать Палестину государством.
Согласно опросу Ipsos и CESI Ecole d'Ingenieurs, большинство граждан Франции выразили недовольство деятельностью президента Эмманюэля Макрона и премьера Франсуа Байру.