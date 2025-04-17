ХАМАС столкнулся с нехваткой средств для выплат бойцам в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, ХАМАС оказался в сложной финансовой ситуации после возобновления боевых действий в Газе. Газета The Wall Street Journal сообщает, что движение столкнулось с необходимостью урезать выплаты командирам и рядовым боевикам, а также чиновникам, управляющим анклавом. До атак в октябре 2023 года ХАМАС располагал около 500 млн долларов, большая часть которых хранилась в Турции.

Деньги, поступавшие от жертвователей с Ближнего Востока, Западной Африки, Южной Азии и Британии, позволяли поддерживать финансовую стабильность, но с началом боевых действий потоки средств резко сократились, а вывод денег в Газу стал сложнее, отмечают источники. ХАМАС также пополнял бюджет за счет оборота товаров в анклаве, включая конфискацию и перепродажу некоторых из них.

Возобновление конфликтов в марте, прекращение гуманитарных потоков и уничтожение ключевых финансистов движения Израилем еще больше усугубили ситуацию. ХАМАС был вынужден перестать выплачивать деньги некоторым чиновникам и урезать наполовину зарплаты высокопоставленных командиров, что негативно отразилось на моральном состоянии бойцов и возможности привлечения новых рекрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, включая 20 детей и 14 женщин, а также повредили около 200 жилых домов. ООН решила сократить число сотрудников в Газе из-за ухудшения ситуации с безопасностью и ограничений на передвижение. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня в ответ на обстрелы своей территории.