То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
Российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР, несмотря на серьезное сопротивление противника, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, российские военные продолжают продвигаться на Красноармейском и Константиновском направлениях в Донецкой народной республике, передает РИА Новости.
Пушилин отметил: «Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях». Он также сообщил, что в населенном пункте Часов Яр продолжаются городские бои, противник оказывает упорное сопротивление, однако позиции российских военных улучшаются, а зона контроля расширяется.
По словам Пушилина, на Великоновоселковском направлении в населенном пункте Богатырь идут серьезные боестолкновения между российскими войсками и Вооруженными силами Украины. Он добавил, что особое внимание уделяется району Дзержинска, поскольку эта территория связана с обстрелами Горловки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Часова Яра начались бои за село Ступочки. Российские войска закрепились сразу на трех новых позициях в этом населенном пункте. Ранее бойцы «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.