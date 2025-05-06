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    6 мая 2025, 22:45 • В мире

    К власти в ФРГ пришла хромая коалиция

    Эксперты оценили победу Фридриха Мерца в голосовании на пост канцлера ФРГ

    К власти в ФРГ пришла хромая коалиция
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выборы нового канцлера в ФРГ ознаменовались историческим событием. Фридрих Мерц стал первым лидером страны, которому удалось прийти к власти по итогам лишь повторного голосования в Бундестаге. Эксперты отмечают, что произошедшее указывает на серьезный разлад внутри новой правящей коалиции Германии. Сумеет ли Мерц побороть противоречия среди собственных союзников?

    Во вторник лидер ХДС Фридрих Мерц после исторического фиаско в первой половине дня после обеда все же был избран новым канцлером ФРГ. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов Бундестага при 316 голосах, необходимых для победы. Против выступили 289 парламентариев, пишет Berliner Zeitung.

    Однако утренний провал Мерца стал шоком для политической элиты ФРГ. Как отмечает агентство Bloomberg, в правительственном квартале Берлина начался «хаос»: «Ошеломленные законодатели сбились в кучки в зале заседаний, гадая, какими будут следующие шаги, а телевизионные комментаторы оказались в замешательстве».

    Вероятно, глубина потрясения вынудила членов Бундестага провести второй тур в максимально сжатые сроки. Согласно законодательству ФРГ, в случае неполучения кандидатом абсолютного большинства голосов, «перевыборы» можно организовать в течение 14 дней, однако правящая коалиция не стала тянуть время.

    Впрочем, казус Мерца как раз и свидетельствует о растущих проблемах в коалиции, в которую, помимо ХДС, также входит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В совокупности эти фракции обладали 328 мандатами, чего должно было хватить для успешного избрания, однако кто-то из «своих», по всей видимости, так и не поддержал кандидата.

    Как пишет немецкое издание Merkur, занять пост канцлера Мерцу удалось благодаря неожиданной поддержке со стороны «Зеленых» и Левой партии. Данный ход оценивается газетой как «взрывоопасный», поскольку ХДС пришлось поступиться собственными принципами: еще недавно фракция отказывалась от любого сотрудничества с «Левыми».

    «Немецкие элиты наверняка объявят об исторической победе демократии над потенциальной диктатурой. Примерно понятно, как будет выглядеть ситуация после следующих выборов, на которых первое место, весьма вероятно, займет «Альтернатива для Германии» (АдГ)», – пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Все остальные партии сформируют нечто идеологически аморфное, чтобы только не позволить правым прийти к власти. Но хитрые политические ухищрения – не сильная сторона немцев. Так что вряд ли все эти процессы приведут к чему-то хорошему. Один из вариантов – раскол ХДС, поскольку использование помощи со стороны идейных оппонентов – дело несколько унизительное», – полагает Лукьянов, отмечая общую неустойчивость коалиции, которая оказалась «хромой при рождении».

    Однако пока лидерам ХДС и СДПГ все же удалось дисциплинировать своих коллег, акцентирует немецкий политолог Александр Рар. «Провал для Мерца во втором туре означал бы конец его политической карьеры. Теперь правящие элиты постараются сгладить имеющиеся проблемы и будут искать врагов, виновных в провале канцлера в первом туре», – считает он.

    «Немецкие политики продолжат делать вид, что ничего серьезного не произошло.

    Однако в реальности трещина в правительственной системе ФРГ слишком глубока», – добавляет он. При этом собеседник называет Мерца лидером «старой формации», который «уютно чувствовал» бы себя во времена холодной войны.

    «Он тяготеет к трансатлантическим связям и ценностям, к единству внутри НАТО, и явно не разделяет политику разрядки и миротворчества в рамках диалога с Россией. Судя по всему, он всерьез думает, что передавая Украине более серьезные типы вооружения, он сможет изменить ситуацию на поле боя», – акцентирует эксперт.

    «Также Мерц будет делать все, чтобы усилить роль ФРГ в качестве европейского лидера. Ради этого статуса он будет махать кулаками и формировать репутацию политика «жесткой руки». Но будут ли его воспринимать всерьез – большой вопрос. Думаю, что Мерца ждут неприятные испытания», – рассуждает Рар.

    Новому канцлеру предстоит работать с крайне сложной правящей коалицией,

    добавляет Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Многие члены СДПГ недовольны уступками, на которые пришлось пойти партии для сохранения власти, а в самом ХДС кандидатура Мерца вызывает немало споров», – отмечает он.

    «Сейчас же он получил серьезнейший имиджевый удар. Мало того, что за ним закрепится исторический статус «канцлера, избранного со второго раза», так и избраться ему удалось только с помощью Левой партии, с которой христианские демократы до недавнего времени отказывались сотрудничать», – добавляет собеседник.

    «Конечно, политические элиты Германии постараются представить победу Мерца в качестве «сплочения» немецких партий перед угрозой со стороны признанной недавно экстремистской «Альтернативы». Однако в реальности

    происходящее говорит лишь о несостоятельности курса правящей коалиции, бросившей все силы на борьбу с АдГ.

    На этом фоне вероятность каких-либо внешнеполитических авантюр достаточно низка. Последние недели показали, что усилия ЕС хоть как-то увеличить собственную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине уходят в тень официального курса США. Кроме того, в Германии растет усталость населения от вовлеченности в данный кризис», – продолжает он.

    «Резкое увеличение активности ФРГ в вопросе поддержки ВСУ может произойти лишь в одном случае: если текущий переговорный процесс полностью провалится. Однако в настоящий момент полный разрыв диалога между Москвой и Вашингтоном кажется крайне маловероятным», – заключил Кузьмин.

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