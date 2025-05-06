Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско

Tекст: Анастасия Куликова

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в Бундестаге. Чтобы победить, ему было необходимо заручиться поддержкой 316 депутатов. Однако политик набрал только 310 голосов. «Против» проголосовали 307 депутатов, трое воздержались. Примечательно, что всего в бундестаге 630 парламентариев, из них 328 – это социал-демократы и члены ХДС/ХСС, они входят в новую правящую коалицию.

Таким образом Мерц стал первым кандидатом в истории ФРГ, который после успешных коалиционных переговоров не заручился поддержкой в первом тур. Как отмечает агентство Bloomberg, это привело к хаосу в правительственном квартале Берлина. «Ошеломленные законодатели сбились в кучки в зале заседаний, гадая, какими будут следующие шаги, а телевизионные комментаторы оказались в замешательстве», – говорится в материале.

Впрочем, с точки зрения закона возможны еще два тура голосования. Так, если кандидат на пост канцлера не избран в первом туре, то бундестаг сможет в течение 14 дней избрать его же или другого претендента абсолютным большинством (316 голосов). Если же голосование не состоится в течение этого срока, проводятся новые выборы.

С соответствующим призывом уже выступила правая партия «Альтернатива для Германии». «Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц должен просто уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране», – написала сопредседатель фракции Алиса Вайдель. По ее словам, АдГ готова возглавить правительство и «поставить страну с головы на ноги».

Однако такой сценарий видится проблематичным, поскольку ранее ведомство по охране конституции Германии признало партию правоэкстремистской на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого решения и какими могут быть его последствия.

Между тем в прессе обсуждают, как будут развиваться события дальше. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 мая не состоится второй тур голосования по кандидатуре Мерца. Таблоид Bild называет возможной датой – 7 мая. По его данным, лидер ХДС/ХСС, «полон решимости выдвигаться снова».

«То, что эта коалиция неустойчива, было понятно изначально, но не предполагалось, что до такой степени. Вероятность, что Мерца все-таки продавят на следующих турах голосования, по-прежнему имеется, но он в любом случае становится сильно хромой уткой еще до вступления в должность. Если же коалиции придется менять кандидата (всплыла фамилия премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста), прочности кабинету это не прибавит», – написал политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале.

«Если дойдет до новых выборов, риск победы на них «Альтернативы для Германии» из вероятного превращается в высокий. И это на фоне попыток истеблишмента создать политические предпосылки для вытеснения АдГ из правового поля. Руководство обеих системообразующих партий – социал-демократы и христианские демократы – судя по всему, теряет контроль и над ними, и даже над собственными фракциями», – указал эксперт.

«Это кризис общего доверия к политической системе, что для Германии, вообще-то, давно не свойственно и заставляет вспоминать совсем уж отдаленные времена потрясений. В отличие от Франции, где политические манипуляции отполированы до блеска и Эммануэлю Макрону удается выкручивать ситуацию в свою пользу, несмотря на острую непопулярность и проигранные выборы, немцы такими навыками не владеют. Соответственно, и выход из кризиса там будет более прямолинейный и, вероятно, болезненный», – подчеркнул Лукьянов.

«Впервые кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – добавил немецкий политолог Александр Рар. «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

«Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер. «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство», – акцентировал он.

«Причин, почему провалилось голосование по кандидатуре федерального канцлера, две. Первая заключается в том, что в бундестаге широко представлены «Альтернатива» и «Левая партия». В результате у правящей коалиции оказалось достаточно шаткое парламентское большинство», – отметил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Вторая причина связана с брожением в рядах христианских демократов.

Не все были довольны тем, как Мерц в последние месяцы проводил коалиционные переговоры.

К слову, именно из-за внутрипартийной фронды инициатива политика по ужесточению миграционного законодательства в январе была отклонена», – напомнил собеседник. По всей видимости, команда будущего канцлера считала, что оппозицию внутри ХДС удалось подавить. Но, как мы видим, эти надежды оказались преждевременными. Теперь Мерц вместе со сторонниками постарается использовать время для того, чтобы повлиять на ситуацию за счет компромиссов», – добавил эксперт.

«Это дополнительно подрывает его позиции как сильного канцлера. Лидеру ХДС пришлось сдавать назад при формировании коалиции, при голосовании, похоже, снова предстоит пойти на уступки. Стоит ожидать, что такая политика будет продолжена», – рассуждает Соколов.

Впрочем, появляются слухи, что Мерц после неудачи вовсе отказывается претендовать на должность канцлера, указал аналитик. «Если это окажется правдой, будет выдвинут новый кандидат», – уточнил собеседник.

«Мерц казался наиболее компромиссной фигурой. Он смог сплотить партию после ухода Ангелы Меркель. Но чем ближе была дата голосования в бундестаге, тем больше будущий канцлер совершал ошибок.

Повлияло на это, вероятно, отсутствие опыта в государственном управлении, некоторый отрыв от политических реалий», – детализировал эксперт. «Если лидер ХДС в результате возьмет самоотвод, то ближайший претендент на пост канцлера – глава ХСС Маркус Зедер. Другой вопрос, нужно ли это в таких условиях премьеру Баварии. Возможно, он в этом электоральном цикле предпочел бы кого-то пропустить вперед вместо себя», – допустил Соколов.

«Так или иначе, провал голосования говорит о том, что немецкая политика усложняется. Сейчас уже нет той классической партийной системы ФРГ, когда две народные партии – блок ХДС/ХСС и СДПГ – базово управляют всеми политическими процессами. Вместо этого мы видим напряженную политическую атмосферу, высокую популярность оппозиционных сил, мнение которых власти предпочитают не учитывать», – подчеркнул он.

«Нынешний политический кризис отражает неготовность мейнстрима Германии идти на компромиссы, прислушиваться к запросам своих же избирателей, в том числе, кстати, в отношении внешней политики и российско-германского диалога», – заключил собеседник.