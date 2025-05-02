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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео

    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    США поставили многоточие в вопросе ресурсной сделки с Украиной

    США и Украина подписали ресурсное соглашение. Обсуждение договора шло с февраля, однако его итоговый вид сильно отличается от первоначальных набросков Вашингтона. Эксперты отмечают, что в текущем виде документ выглядит как дипломатическое поражение Штатов, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Что сулит Украине новая сделка с США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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