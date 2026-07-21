Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

Цена газа на лондонской бирже ICE превысила 705 долларов

Tекст: Мария Иванова

Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 1,5%, передают РИА «Новости».

Утром показатель демонстрировал падение, однако к 14:00 по московскому времени котировки достигли 704,7 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 694,2 доллара.

Стоимость энергоносителей начала увеличиваться еще второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта, когда показатель достиг 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром.

В марте средние котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. При этом исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тыс. кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник стоимость газа в Европе снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

Накануне котировки на европейских биржах упали ниже 700 долларов.

На прошлой неделе августовские фьючерсы подорожали до 657 долларов.