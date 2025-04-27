  • Новость часаПолитолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 16:24 • Фоторепортаж

    Российский электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве

    По дорогам Москвы впервые проехал предсерийный российский электромобиль «Атом». Поездка состоялась вне лабораторных испытаний. Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Электромобиль «Атом» совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Цены на электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич» (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Электромобиль «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

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    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

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    • Зеленского ловят на аркан

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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