Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Российский электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
По дорогам Москвы впервые проехал предсерийный российский электромобиль «Атом». Поездка состоялась вне лабораторных испытаний. Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Электромобиль «Атом» совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Цены на электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич» (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Электромобиль «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)