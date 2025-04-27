Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Электромобиль «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Цены на электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич» (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Электромобиль «Атом» совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

По дорогам Москвы впервые проехал предсерийный российский электромобиль «Атом». Поездка состоялась вне лабораторных испытаний. Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

Зачем США хотят завладеть украинской трубой Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности Перейти в раздел

Украина использует террор для срыва мирных переговоров В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности Перейти в раздел

Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел