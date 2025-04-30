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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    57 комментариев
    30 апреля 2025, 10:55 • Новости дня

    Водолацкий заявил о необходимости расширения буферной зоны до Конотопа

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

    По его словам, создание буферной зоны от Глухова до Конотопа призвано обеспечить защиту российских приграничных областей от ударов ВСУ, передает ТАСС.

    Водолацкий выразил мнение, что задача состоит в том, чтобы создать максимально широкую безопасную зону, которая исключит возможность украинских националистов наносить удары по территориям Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Он добавил, что российские военные уже выполняют задачу по созданию буферной зоны.

    При этом Водолацкий подчеркнул, что освобожденные населенные пункты сейчас продолжают подвергаться атакам ВСУ с применением артиллерии и беспилотников.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» была освобождена Дорошовка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

    При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, подтвердили в Минобороны.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной погранслужбы Украины, места запуска ударных БПЛА, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены семь американских управляемых авиабомб JDAM и 189 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 368 беспилотников, 605 ЗРК, 2081 танк и других бронемашин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 718 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете. Во вторник в 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    30 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший военный ВСУ с позывным «Прометей» возглавил расчет беспилотников в добровольческом батальоне, созданном из экс-военных Украины.

    Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Прометей» рассказал, что после попадания в плен во время боев под Авдеевкой решил перейти на сторону России. Он стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса, куда входят бывшие украинские военные, создавшие собственное движение против киевских властей, сообщает РИА «Новости».

    «Прометей» отметил, что в ВСУ не занимался беспилотниками и жаловался на отношение командования к бойцам, которых использовали как «мясо» для окопов. В России он прошел обучение по работе с БПЛА и теперь руководит расчетом, а также обучает других военных приемам противодействия дронам.

    По словам командира, сейчас идет «война БПЛА», где основную роль играют дроны, уничтожающие технику противника и корректирующие огонь артиллерии. «Прометей» подчеркнул, что обучает бойцов тактике ухода от дронов и методам их сбивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ, среди которых были разведка и диверсии на территории России, а также сообщил, что 18-летних украинцев принуждают подписывать контракты на военную службу под угрозой ареста, и заявил о случаях попадания украинских подразделений под дружественный огонь.

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    29 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителям нескольких сел на востоке Днепропетровской области предписано покинуть свои дома из-за приближения боевых действий к границе региона с Донецкой народной республикой.

    Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей ряда населенных пунктов Межевского района из-за продвижения линии фронта к административной границе региона, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы района, вынужденная эвакуация касается сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. В этих населенных пунктах семьи с детьми должны покинуть свои дома в обязательном порядке.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.


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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

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    30 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили к Красноармейску наемников и батальон «Скала»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные для укрепления обороны Красноармейска задействовали иностранных наемников, в том числе англичан, а также батальон «Скала».

    О переброске к Красноармейску иностранных наемников и элитных подразделений, включая батальон «Скала», сообщил командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович, передает РИА «Новости». По его словам, на Покровском и Красноармейском направлениях отмечено значительное присутствие иностранцев, особенно англичан, что подтверждается их акцентом и поведением. Он отметил, что украинское командование сосредоточило на этом направлении наиболее подготовленные подразделения, а оборонительный узел имеет стратегическую важность для снабжения линии фронта.

    Командир уточнил, что ранее в районе Песчаного уже происходили столкновения с батальоном «Скала», однако их подготовка, по наблюдениям российских военных, не превосходит российские штурмовые подразделения. «Наши ребята всегда подготовлены», – заявил офицер.

    Военнослужащий подчеркнул, что потеря Красноармейска для ВСУ приведет к разрыву снабжения и открытию дорог к границе Донецкой народной республики. По его оценке, большинство дорог снабжения противника проходит именно через этот транспортный узел. Он выразил уверенность, что в ближайшее время Красноармейск перейдет под контроль российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, однако не добились успеха, для удержания Красноармейска ВСУ перебросили четыре бригады, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные задействуют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, в том числе на Красноармейском и Дзержинском.

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    29 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра

    Tекст: Валерия Городецкая

    За село Ступочки, расположенное к югу от Часова Яра, развернулись бои, сообщили в силовых структурах.

    Бои за Ступочки начались после того, как противник был выбит с окраин населенного пункта, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили: «Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои».

    В этих же структурах отметили, что Ступочки оборудованы множеством огневых позиций вооруженных сил Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ вновь начали обстреливать Часов Яр с применением реактивных систем залпового огня и минометов.

    Напомним, российская армия захватила три новых участка в Часовом Яре в результате начала новой активной фазы боев на этом направлении.

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    29 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Уолтц заявил о готовности Трампа оказать давление на Москву и Киев ради мира

    Уолтц: Трамп готов оказать любое необходимое давление на обе стороны ради мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны, заявил Fox News Radio советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

    Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире Fox News Radio о решимости Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту и оказать на обе стороны необходимое давление, если потребуется.

    По словам Уолтца, встреча лидеров России и киевского режима станет одним из знаковых исторических моментов.

    «Президент Трамп полон решимости положить конец войне и оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить это», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ. Президент США Трамп грозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

    При этом после встречи в Риме Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее. Белый дом позднее назвал эту встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    30 апреля 2025, 09:36 • Новости дня
    Полковник США назвал виновного в затягивании конфликта на Украине

    Полковник Макгрегор обвинил Украину в затягивании конфликта с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Именно Украина несет ответственность за затягивание конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Украина виновата в затягивании конфликта с Россией, такую точку зрения озвучил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Давайте расставим все точки над i: этот конфликт затягивает именно Украина!»

    Дональд Трамп заявил, что ему проще общаться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Владимир Зеленский не желает принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

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    30 апреля 2025, 07:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о разгроме позиций ВСУ у Богуславки

    Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ у Богуславки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военным удалось нанести значительный урон обороне ВСУ у Богуславки и Новой Кругляковки, уничтожив опорные пункты и военную технику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что в ходе активных боев российские артиллеристы и ударные дроны нанесли серьезный ущерб обороне ВСУ в районе населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки, передает ТАСС. По его словам, артиллерийские расчеты Вооруженных сил России уничтожили три опорных пункта украинских подразделений. Кроме того, с помощью ударных беспилотников была выведена из строя одна единица бронетехники противника и уничтожено два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, украинская армия после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинула свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    30 апреля 2025, 05:18 • Новости дня
    Миронов предложил освободить жителей Суджи от всех выплат

    Миронов призвал отменить налоги и выплаты по кредитам для жителей Суджи на полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Суджи могут получить освобождение от налогов, коммунальных платежей и кредитных выплат за период оккупации и последующие шесть месяцев.

    Предложение о полной отмене налогов, коммунальных платежей и кредитных обязательств для жителей Суджи прозвучало от председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, передает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о периоде, когда поселение находилось под контролем ВСУ, и еще о шести месяцах после освобождения.

    Миронов отметил: «Нужно ставить на федеральном уровне вопрос об освобождении жителей района от всех выплат – как государству, так и частным структурам, на тот период, когда населенный пункт был под контролем врага плюс следующие шесть месяцев».

    Депутат пояснил, что инициатива касается всех видов налогов – имущественного, подоходного, транспортного, а также услуг ЖКХ и выплат по банковским займам и микрокредитам. Он подчеркнул, что для суджан необходима не просто отсрочка, а полноценная кредитная амнистия, поскольку они оказались в особо тяжелой ситуации. Миронов считает, что государство должно использовать все возможные механизмы поддержки граждан освобожденных территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный корреспондент встречался с жителями Суджанского района, которые рассказывали о семи месяцах жизни под контролем вооруженных формирований Киева, а освобождение Курской области от ВСУ означает, что власти Украины окажутся на грани полного уничтожения, по оценке депутата Госдумы Евгения Ревенко, и президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям армии, отличившимся в ходе освобождения региона.

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