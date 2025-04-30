Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США
На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.
Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.
«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.
Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.
По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.