Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

Tекст: Денис Тельманов

Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.