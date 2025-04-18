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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня

    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

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    17 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Лебедев: Все лидеры стран СНГ прибудут на День Победы в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества примут участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Лебедев заявил, что все лидеры стран – участниц СНГ примут участие в празднованиях 9 мая в Москве. Мероприятие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

    Во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Лебедев отметил, что эта новость приносит ему радость и удовлетворение. Присутствие всех глав государств СНГ на торжествах подчеркивает важность этого события для всех участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    17 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Ермак с Умеровым прибыли в Париж для встречи с представителями США

    Ермак и украинская делегация прибыли в Париж для переговоров с США и Европой

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж, где состоятся встречи с представителями США, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыли в Париж для серии переговоров с представителями США и ЕС по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале Ермака.

    «Запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции, желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции», – написал Ермак.

    Он добавил, что в ходе переговоров стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, 17–18 апреля в Париже на переговорах с коллегами по вопросу Украины будут находиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    17 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина
    Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина
    @ Федор Кислов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство Франции в Грузии оказалось в центре скандала из-за выделения гранта на изучение «тоталитарного советского прошлого» за несколько часов до того, как парламент Грузии проголосовал за обязательное визирование властями страны любого иностранного финансирования неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посольство Франции выделило грант, объем которого не называется, НПО «Лаборатория изучения советского прошлого», которое возглавляет близкий к бывшему президенту Михаилу Саакашвили радикальный оппозиционер Георгий Канделаки.

    Посольство сообщило, что «Лаборатория» создаст новые туристические маршруты на родине Иосифа Сталина в Гори, а также в Кутаиси, чтобы «показать места сопротивления тоталитарному советскому режиму». Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила о «легитимных вопросах» по поводу выделения этого гранта.

    «Выделяется грант радикальному активисту, деньги, возможно, будут использованы не по назначения, а на организацию насильственных акций», – сказала она.

    По ее словам, «вообще непонятно, зачем посольству Франции финансировать исследование советского периода».

    Нино Цилосани выразила «сожаление» тем, что посольство Франции направляет свои гранты тем или иным радикальным НПО.

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    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Италии за решение по контингенту на Украине

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    17 апреля 2025, 19:32 • Новости дня
    Французский политик призвал инвестировать в безопасность страны вместо Украины

    Лидер партии «Вставай, Франция» призвал инвестировать в безопасность страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что выделенные Украине 15 млрд евро Франция могла потратить на улучшение безопасности своих городов, таких как Марсель.

    Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 млрд евро, должна сосредоточиться на обеспечении безопасности своих городов, прежде чем «заботиться о Киеве», считает лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Прежде чем иметь дело с Киевом, мы должны разобраться с Марселем. Если бы мы прекратили тратить деньги французов за границей на ЕС, на Украину... наша страна стала бы богаче», – заявил он в эфире телеканала TF1.

    По словам Дюпон-Эньяна, Франция «может сэкономить десятки миллиардов долларов», а вместо этого заставляет «страдать французов, живущих на копейки».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство граждан Франции выразили недовольство деятельностью президента Эммануэля Макрона и премьера Франсуа Байру, согласно опросу, проведенному Ipsos и CESI Ecole d'Ingenieurs.

    Ранее в марте группа Chanteurs anonymes сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    17 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Песков: Европейцы требуют продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на Украине проходят с трудностями, пока европейские страны настаивают на продолжении конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают говорить о мире, однако европейские столицы заняли агрессивную позицию, настаивая на продолжении боевых действий, передает ТАСС.

    «Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», – сказал он журналистам. Песков подчеркнул, что европейские лидеры неожиданно стали «ястребами войны» и выразил недовольство позицией Киева, который, по его словам, продолжает действовать в своем традиционном репертуаре, не способствуя прогрессу переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

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    17 апреля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал переговоры по случаю Дня Победы в России

    Песков сообщил о предстоящих переговорах в День Победы без сравнения с «Ялтой»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в рамках празднования Дня Победы пройдут переговоры, но подчеркнул, что они не будут аналогичны Ялтинской конференции 1945 года.

    Песков рассказал о планах провести содержательные переговоры на полях празднования Дня Победы. Он подчеркнул, что эти переговоры не следует сравнивать с Ялтинской конференцией 1945 года, сообщает РИА «Новости»

    Представитель Кремля отметил, что мероприятие будет посвящено юбилею Победы и не будет носить элементы форума, подобного тому, что проходил в Ялте в 1945 году.

    Журналисты задали вопрос о возможном сходстве предстоящих переговоров с исторической конференцией, но Песков ответил: «Нет, носить элементы Ялтинской конференции 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы».

    Ранее Песков заявил, что на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, а Москва 9 мая рада видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня». Также сообщалось, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

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    17 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    FT: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Financial Times: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай намерен углубить экономические связи с Евросоюзом, стремясь компенсировать последствия торговой войны с США, и отправляет делегации в европейские столицы для оценки инвестиционного интереса, пишет Financial Times.

    Китайские власти и компании активно ищут возможности для углубления экономического сотрудничества с ЕС на фоне торговой политики США, передает РИА «Новости».

    В условиях высоких пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, Пекин рассматривает ЕС как важный альтернативный рынок для сброса торговых барьеров.

    Газета сообщает, что в последние недели китайские делегации посещали столицы европейских государств для обсуждения и оценки их интереса к инвестициям в Китай.

    Однако, по словам европейских источников, правительствам стран ЕС было немного что предложить в ответ этим делегациям, так как многие компании блока опасаются рисков, связанных с инвестициями в Китай.

    Европейские чиновники также выразили опасения, что ЕС может стать площадкой для демпинга китайских товаров, не отправленных в США из-за высоких пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    17 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Додик заявил о намерении посетить празднование 9 Мая в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    В эфире «Радио и телевидение Республики Сербской» Додик заявил, что не боится главы дипломатии ЕС Каи Каллас и намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что для него большая честь быть приглашенным на это мероприятие и что ничего не заставит его отказаться от поездки, несмотря на предупреждения из Брюсселя.

    Додик отметил, что во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля он пообещал приехать на празднование 9 мая и не видит причин менять свои планы.

    «Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин – спрашивает, неужели я могу его обмануть... Да, я еду в Москву», – сказал Додик.

    Президент Республики Сербской выразил недоумение в связи с позицией Каллас, которая, по его мнению, обладает недостаточным политическим весом, чтобы диктовать условия странам ЕС.

    В эфире радиостанции он также упомянул об открытых данных НАТО, согласно которым Россия за год может производить в три раза больше вооружений, чем все страны альянса вместе взятые. Додик усомнился в способности Европы противостоять России и подчеркнул, что даже если все европейские страны объединятся, они не смогут нанести поражение России.

    Он также заметил, что Евросоюз пытается изменить значение 9 мая с Дня Победы над фашизмом на День Европы, и напомнил о значительных потерях России в той войне.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    17 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Santander стал лидером среди банков ЕС по капитализации после пошлин Трампа

    Испанский Santander обошел UBS по капитализации после новых тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Испанский банк Santander превзошел швейцарский UBS по рыночной капитализации в Евросоюзе, став самым дорогим банком региона после введения США новых пошлин, пишет FT.

    Испанский банк Santander стал самым дорогим банком в Евросоюзе, обойдя по рыночной капитализации швейцарский UBS после введенных США новых тарифов, пишет Financial Times (FT).

    «Акции UBS упали почти на 15% с тех пор, как 2 апреля президент США объявил о введении ряда "ответных" тарифов, вызвав распродажу на рынке. Акции испанского кредитора упали всего на 5% за этот период», – сказано в материале.

    Рыночная капитализация Santander достигла 91,3 млрд евро, что превышает текущую стоимость UBS, упавшую до 85,7 млрд евро, пишет газета со ссылкой на данные Bloomberg.

    По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, швейцарский банк сильнее пострадал от тарифов из-за «значительной зависимости UBS от американского рынка», к тому же около трети его доходов поступает из США.

    За Santander и UBS в рейтинге следуют французский BNP Paribas и итальянский UniCredit, рыночная капитализация которых составляет 80,9 млрд евро и 78,9 млрд евро соответственно. HSBC остается самым ценным кредитором в Европе, включая Великобританию, с рыночной стоимостью в 137,8 млрд фунтов стерлингов, резюмирует FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов и главы Центробанков стран G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения планов США по введению импортных пошлин, а также ситуации на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил внедрить «вторичные тарифы» в 25% на страны, которые покупают нефть у Венесуэлы. На это американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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