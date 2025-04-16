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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    16 апреля 2025, 09:09 • Новости дня

    Захарова назвала абсурдом планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    По ее словам, инициатива Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая достойна определения «театр абсурда», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что это выражение стало системно использоваться с 2013 года для обозначения шагов и заявлений, исходящих от коллективного Запада.

    Захарова подчеркнула, что вот уже более десяти лет многие мероприятия и решения, предпринимаемые западными странами, характеризуются данным выражением.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

    15 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

    Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии
    @ Lehtikuva/Roni Rekomaa/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Финляндия долго и целенаправленно разрушала отношения с Москвой. Между тем многие граждане республики зависели от торговли с Россией. Падение доходов и качества жизни от разрыва контактов с РФ теперь сказывается и на внутренней политике Хельсинки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия.

    «Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

    В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

    «И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

    «Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

    Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

    Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

    Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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    15 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов

    FT: ЕС изучает юридические возможности расторгнуть контракты на российский газ

    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе рассматривают возможности разрыва контрактов на поставку российского газа без штрафов, что позволит избежать финансовых потерь для европейских компаний, сообщает газета Financial Times.

    Европейский союз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, Брюссель рассматривает вопрос в рамках своей стратегии по отказу от российских энергоносителей.

    Как говорится в публикации, целью является минимизация финансовых потерь, которые могут возникнуть у европейских компаний при разрыве контрактов. Внутри ЕС ведутся активные обсуждения правовых аспектов этого вопроса, чтобы найти максимально безболезненное решение для всех сторон.

    Европейская комиссия перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ, чтобы «спастись» от зависимости от США.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

    Коментарии (28)
    15 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас.

    Фицо, как сообщает РИА «Новости», заявил о своем намерении участвовать в параде 9 мая в Москве. Это заявление стало ответом на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась против участия лидеров европейских стран в подобных мероприятиях.

    Фицо подчеркнул, что его решение обусловлено желанием отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые сыграли ключевую роль в освобождении Словакии во время Второй мировой войны.

    «В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», – написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook, запрещенной в РФ как экстремистская.

    Он также отметил, что как легитимный премьер-министр суверенной страны, он обладает правом принимать решения относительно своих визитов и не подчиняться внешним директивам. Фицо назвал заявление Каллас поводом для дискуссии о демократии в Европейском союзе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.

    Коментарии (12)
    15 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа, заявил спикер парламента Ален Симонян.

    По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

    Коментарии (9)
    16 апреля 2025, 05:59 • Новости дня
    В Раде объяснили слова Зеленского о готовности отдать 15 млрд долларов за ЗРК

    Депутат Рады усомнилась в готовности Европы финансировать ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова заплатить США 15 млрд долларов за десять ЗРК Patriot.

    У депутата поинтересовались, может ли Киев позволить себе такие траты. Скороход предложила «иначе трактовать слова» Зеленского. По ее мнению, он имел в виду, что «европейцы заплатят». «Ну, а мы европейцев уже спросили?» – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход также отметила, что украинский государственный бюджет остается дефицитным и не способен самостоятельно покрыть расходы на закупку оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об отсутствии поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot от США, объясняя это отсутствием политической воли у западных партнеров. Вашингтон подтвердил, что Зеленский стремится к приобретению ракет, но выразил сомнение в эффективности таких шагов.


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    16 апреля 2025, 05:22 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила, что «Запада, каким его знали, больше не существует»

    Фон дер Ляйен заявила о прекращении существования Запада в привычном понимании

    Фон дер Ляйен заявила, что «Запада, каким его знали, больше не существует»
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прихода к власти в США новой администрации Запад в прежнем виде перестал существовать, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Запада, каким мы его знали, больше не существует», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    Фон дер Ляйен рассказала, что ей приходится вести множество переговоров с мировыми лидерами, которые стремятся расширить торговлю с Европой. Она подчеркнула, что речь идет не только об экономических связях, но и об установлении «общих правил и предсказуемости».

    Европа, по ее словам, известна своей предсказуемостью и надежностью, что сейчас воспринимается как особенно ценное качество. Фон дер Ляйен указала, что «это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность».

    Тем не менее, глава Еврокомиссии также выразила свое убеждение в важности трансатлантического партнерства. Она сказала, что верит в сохранение дружеских отношений между Европой и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали самую масштабную в современной истории тарифную войну. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином и обсудить введенные пошлины.

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    15 апреля 2025, 10:48 • Новости дня
    Politico: ЕС планирует санкции против России в обход Венгрии

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны разрабатывают инициативу по введению санкций против России без необходимости получения согласия Венгрии, что может изменить внутрисоюзные процедуры принятия таких мер, пишет Politico.

    По данным издания, ряд стран ЕС обсуждают возможность введения санкций против России, обходя право вето Венгрии, передает ТАСС.

    Источники, знакомые с обсуждениями, отмечают, что не менее шести стран рассматривают перенос санкционных мер в область национального законодательства.

    Среди обсуждающих такой шаг государств упоминаются Бельгия и Чехия, которые обычно избегают односторонних действий. Один из европейских дипломатов подчеркнул, что важно обеспечить устойчивость всего санкционного режима, чтобы избежать вероятности непродления санкций.

    Другой источник подтвердил, что ведется работа по юридическому обходу венгерского вето. Однако он отметил, что некоторые страны не могут перенести право введения санкций на национальный уровень, и подчеркнул, что раздельный подход будет менее эффективным, чем общий подход союза.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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    15 апреля 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков призвал европейские страны оценить угрозы Каллас

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить угрозы главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о последствиях за участие в параде в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оценки угроз главы дипслужбы Евросоюза суверенными европейскими странами, передает ТАСС.

    Песков на брифинге отметил, что Россия не намерена самостоятельно оценивать заявления Каллас.

    Он подчеркнул, что «оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».

    Кроме того, Песков обратил внимание на жесткую риторику Каллас и заявил, что Кремль не считает ее правильной.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

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    16 апреля 2025, 04:54 • Новости дня
    Сербский министр усомнилась в целесообразности вступления в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Идея вступления Сербии в Евросоюз теряет привлекательность, поскольку сам ЕС находится в состоянии глубокого кризиса, заявила министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.

    «Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами, – приводит слова Джурджевич-Стаменковски ТАСС. – ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству».

    По словам министра, нынешняя политика ЕС, основанная на двойных стандартах и протекционизме, ставит под сомнение целесообразность дальнейшего расширения союза.

    Министр также напомнила, что процесс европейской интеграции Сербии начался в то время, когда идея членства в ЕС была более привлекательной как для сербской общественности, так и для других потенциальных стран-кандидатов. Однако постоянное давление ЕС на введение санкций против России и уклонение от рациональных решений по конфликту на Украине подорвали авторитет и привлекательность европейского проекта. Джурджевич-Стаменковски отметила, что ЕС должен признать дефицит демократической легитимности в своих институтах.

    Она также выразила сомнение в том, что ЕС действительно заинтересован в расширении в обозримом будущем. Джурджевич-Стаменковски подчеркнула, что в рамках ЕС происходит переустройство и перераспределение сфер влияния, что неизбежно приведет к пересмотру существующих практик и механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Джурджевич-Стаменковски заверила, что Сербия всегда будет помнить подвиг русского народа во Второй мировой войне и бороться с историческим ревизионизмом.

    Кроме того, Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин обвинил ЕС в колониальном отношении.

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    15 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве

    Песков: На парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудут более 20 глав стран

    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль ожидает более двадцати глав государств и правительств на параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Кремль будет рад принять всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость этого архиважного дня. Он подчеркнул, что это необходимо для будущего мира и Европы, добавив, что нацизм снова проявляется на европейском континенте и важно объединиться в борьбе с ним.

    Песков подчеркнул, что особенно важно отметить эту дату в условиях текущей политической ситуации в Европе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве.

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    15 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада сорвать мероприятия к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.

    По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.

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    15 апреля 2025, 09:41 • Новости дня
    ЕС выделил Украине на 23 млрд евро больше, чем США

    Tекст: Александра Юдина

    Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    Согласно данным института, разрыв в предоставляемой помощи между ЕС и США уже достиг 23 млрд евро, передает ТАСС.

    В частности, в январе и феврале текущего года Германия предоставила Украине 450 млн евро, Великобритания – 360 млн евро, Норвегия – 610 млн евро. Еврокомиссия недавно также выделила первый займ в размере 3 млрд евро.

    Несмотря на приостановку помощи, США остаются лидерами в военной поддержке Украины.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    15 апреля 2025, 12:59 • Новости дня
    В МИД объяснили радикальную позицию ЕС по Украине

    МИД: ЕС занял радикальную позицию по Украине из-за страха казаться слабым

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз занял радикальную позицию в вопросе Украины, опасаясь показаться слабым глобальному Югу, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, конфликт на Украине воспринимается значительной частью европейских элит как экзистенциальный из-за происходящих процессов. Европейцы опасаются показаться слабыми, что приводит к жесткой радикальной позиции в их подходах, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в ЕС открыто обсуждают саботаж любых мирных договоренностей по Украине, ссылаясь на то, что их не приглашают за стол переговоров. Он подчеркнул, что в ЕС также декларируют планы по дальнейшему снабжению Киева вооружением. Масленников отметил, что украинские события помогают ЕС отвлечь внимание европейцев от внутренних социально-экономических проблем.

    По его словам, надуманная внешняя угроза используется для укрепления властных полномочий и мобилизации ресурсов. Масленников пояснил, что концепция «врага у ворот» применяется для поддержания европейского единства и внутренней дисциплины, заставляя ЕС проводить более агрессивную внешнюю политику.

    Директор департамента указал, что основное бремя по финансированию собственной обороны и поддержки конфликта на Украине лежит на ЕС. Он отметил, что руководство ЕС стремится увеличить расходы на оборону стран-членов до 5% ВВП, в то время как новое руководство США в НАТО давит на страны для повышения военных расходов до 5% ВВП.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине на 23 млрд евро больше, чем США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера».

    Лавров также отметил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

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    15 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков осудил Зеленского за отказ праздновать 9 Мая

    Песков обвинил Зеленского в неуважении к памяти предков из-за отказа от 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский, отказавшись от празднования Дня Победы 9 мая, проявляет неуважение к памяти своего деда, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада Победы в России.

    Политолог Владимир Скачко заявил, что 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины.

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