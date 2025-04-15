Песков осудил Зеленского за отказ праздновать 9 Мая

Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ

Оператор FPV-дрона «Овод» из Москвы поразил цель ВСУ в Часовом Яре

Tекст: Ирма Каплан

Оператор российского FPV-дрона «Овод», управлявший им из Москвы с помощью системы «Орбита», успешно поразил цель ВСУ в Часовом Яре в ДНР на расстоянии более 1 тыс. км, передает РИА «Новости».

«Впервые за все время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», – заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец».

Он пояснил, что в ходе боевого удара военнослужащие проверяли две вещи: возможность управления FPV-дроном мышкой, второе – возможности связи. Обе системы работают исправно.

«Мы находимся от места события больше чем за тысячу километров. И вот применение прошло первый раз успешно», – подчеркнул Испанец.

Кадры объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

Операцией по запуску дрона на сверхдальнюю цель на месте руководил разработчик дрона «Овод» Андрей Иванов и команда его инженеров. По их оценкам, задача удаленного управления выполнена, промежуточные результаты испытаний положительные.

Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим сопровождением цели.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кантемировская дивизия начала использовать звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

Кроме того, Минобороны России сообщало, как дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области.