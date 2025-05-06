Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО
В течение чуть менее полутора часов системы ПВО успешно ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Калужской, Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, дроны были уничтожены в период с 17.21 до 18.40.
Семь беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, четыре аппарата сбили в воздушном пространстве Тульской области, еще два дрона были ликвидированы в Московском регионе, уточнили в Минобороны.
Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.
За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России.