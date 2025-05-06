ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, дроны были уничтожены в период с 17.21 до 18.40.

Семь беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, четыре аппарата сбили в воздушном пространстве Тульской области, еще два дрона были ликвидированы в Московском регионе, уточнили в Минобороны.

Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России.