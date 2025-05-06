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Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников
За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.
В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.