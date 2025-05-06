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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    6 мая 2025, 07:44 • Новости дня

    Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.

    Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.

    В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

    Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.

    По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.

    Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.

    При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.

    Коментарии (26)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась совершить прорыв на участке границы у Теткино в Курской области, сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». Также уничтожены два квадроцикла.

    В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов.

    Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Новый Путь.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

    ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ предприняли попытку проникнуть в Курскую область у Теткино. По его данным, ВСУ пытаются расчистить дорогу в минных полях, но уже потеряли несколько инженерных машин. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

    По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и комбинированные атаки беспилотников по Крыму.

    «Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

    В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.

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    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

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    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

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    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 08:41 • Новости дня
    Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине

    ANI: Запасов снарядов у Пакистана хватит на четыре дня из-за поставок Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Дефицит артиллерийских снарядов в Пакистане связан с поставками оружия на Украину и ограниченными производственными возможностями его оборонных заводов, сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

    По данным агентства, Вооруженные силы Пакистана испытывают острый недостаток артиллерийских боеприпасов, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям источников, отправка части запасов на Украину усугубила ситуацию с обеспечением собственной армии.

    В случае эскалации конфликта с Индией Пакистан сможет вести интенсивные боевые действия лишь в течение четырех дней из-за ограниченного объема запасов. В стране существуют трудности с пополнением арсеналов, поскольку оборонные предприятия не справляются с производством нужного количества боеприпасов после заключения недавних сделок с Украиной.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провел отдельные совещания с командующими ВВС и ВМС по вопросу реагирования на происшествие в Кашмире.

    Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии в ответ на действия Нью-Дели.

    Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.

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    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев выступил с требованием публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах, включая детали и условия.

    Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к украинским властям с требованием опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, передает ТАСС.

    Гетманцев заявил: «Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы». По его мнению, текущее положение дел на переговорах свидетельствует о том, что Киеву не удалось полностью добиться изначально желаемых условий в соглашении.

    Он также подчеркнул, что отказ от заключения данного соглашения принес бы Украине более негативные последствия, чем его подписание.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение.

    Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Коментарии (8)
    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Умер депутат Госдумы Качкаев

    Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии

    Умер депутат Госдумы Качкаев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

    Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.

    Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.

    В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.

    Коментарии (2)
    5 мая 2025, 12:07 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье повреждения получили дома и автомобили

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Подольске в Московской области украинские дроны повредили несколько жилых домов и машин, сообщили в администрации городского округа.

    В микрорайоне Климовск и над поселком Сосновый Бор отразили атаку дронов, по предварительным данным, из-за падения дронов незначительно повреждены жилые дома и легковые авто, сообщили в администрации, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    К месту ЧП отправили экстренные службы. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городском округе Подольск сбили четыре дрона.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа. Четыре из них сбиты в Московском регионе.

    Коментарии (2)
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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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