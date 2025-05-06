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Над Воронежской областью обнаружены и уничтожены 18 БПЛА
Силами ПВО и средствами РЭБ обнаружены и уничтожены как минимум 18 беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Никто не пострадал. В результате падения обломков сбитых дронов повреждено нежилое здание. Также повреждения получили хозпостройки двух частных домов и машина «Газель». Произошло возгорание на детской площадке в парке. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», – сообщил Гусев в Telegram.
Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Кроме того, в Пензенской области уничтожены десять беспилотников.