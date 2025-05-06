«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.3 комментария
Беспилотники сбиты над Пензенской областью
В Пензенской области системами ПВО успешно уничтожены десять беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Жертв и разрушений нет», – сообщил глава региона в Telegram.
Мельниченко призвал жителей не размещать в соцсетях фото и видео с места событий, чтобы не способствовать распространению информации, которая может быть использована украинскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.