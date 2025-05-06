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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Москвы
В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщила в Telegram, что ограничения в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW) действуют с 00.57 мск, в Шереметьево (UUEE) – с 01.15 мск.
Также ограничена работа аэропортов Калуги (Грабцево; UUBC), Волгограда (Гумрак; URWW), Саратова (Гагарин; UWSG) и Самары (Курумоч: UWWW).
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в сообщении. Данные меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Напомним, беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе.