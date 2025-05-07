ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.