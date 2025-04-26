Красноармейск и Димитров оказались в огневом мешке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове фактически оказались в огневом мешке, передает ТАСС. Российские силовые структуры отметили, что эти города сейчас находятся под плотным огневым воздействием российских войск.

Представители силовых ведомств заявили: «Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке». Это означает, что основные пути снабжения и отхода для украинских подразделений в этих населенных пунктах перекрыты огнем.

По данным силовых структур, несмотря на сложившуюся обстановку, украинские войска продолжают перебрасывать дополнительные силы на этот участок фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, но не смогли добиться успеха, для удержания Красноармейска украинское командование перебросило четыре бригады, а по словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска начали использовать женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях, включая Красноармейское и Дзержинское.