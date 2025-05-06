Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
Собянин сообщил об отражении еще одной атаки дрона на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, направлявшегося к городу.
В своем Telegram-канале Собянин написал, что «отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.