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    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    6 мая 2025, 20:44 • Новости дня

    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об отражении еще одной атаки дрона на Москву

    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, направлявшегося к городу.

    В своем Telegram-канале Собянин написал, что «отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

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    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 18:38 • Новости дня
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Численность жителей Москвы достигла 13,3 млн человек на начало 2025 года, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

    В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что в прошлом году население города выросло на 4,8 тыс. человек, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции в стране. Москва остается одним из немногих регионов, где сохраняется естественный прирост населения, отметили на сайте.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.

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    4 мая 2025, 05:48 • Новости дня
    Синоптики предсказали сильные дожди и грозу в Москве в воскресенье

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Москвы предупредили о потеплении до плюс девятнадцати градусов и об усилении осадков и ветра в воскресенье.

    В Москву в воскресенье придет теплая, но дождливая и ветреная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

    Днем температура воздуха поднимется до плюс семнадцати – девятнадцати градусов, что на градус превышает климатическую норму для этого времени года.

    Специалист отметил, что утро начнется с малооблачной погоды, но после полудня на столицу обрушится фронтальный раздел с сильным дождем и местами грозой, ветер может усиливаться до семнадцати метров в секунду.

    Вильфанд также подчеркнул, что подобная погода для мая является редкостью, а с понедельника вновь ожидается понижение температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с дождями, ветром и колебаниями температуры в столичном регионе на первые майские выходные 2025 года, а в четверг москвичей ожидала облачная дождливая погода с возможной грозой и температурой до десяти градусов, при этом 2 мая утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.


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    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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    4 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    При взрыве газа в Москве пострадали дети

    Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.

    Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

    По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси

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    4 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек

    Количество пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 15

    По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до 15 человек , сообщает РИА «Новости».

    Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

    В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

    Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.

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    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

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    5 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Все погибшие при взрыве в Москве были из одной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвы трагедии на улице Генерала Тюленева оказались членами одной семьи, выжил только ребенок, который находился в той же квартире.

    Все погибшие в результате взрыва в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы проживали в одной квартире, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, погибшими оказались члены одной семьи. Из всех жильцов квартиры выжил только ребенок, находившийся там во время взрыва.

    Источник указывает, что вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа. Медицинские службы заявили, что состояние двоих пострадавших детей, в том числе выжившего в квартире ребенка, оценивается как стабильное и не вызывает опасений.

    Взрыв произошел на улице Генерала Тюленева в девятиэтажном жилом доме. Ведется расследование причин произошедшего, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Ранее число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

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    5 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Соседи спасли девочку из горевшей квартиры в Москве

    В Москве при пожаре в доме на юго-западе соседи спасли ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры, где погибли еще два человека.

    Инцидент произошел вечером в воскресенье в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева, передает ТАСС. По словам очевидцев, сначала раздался глухой хлопок, после чего начался пожар – огонь охватил две квартиры на восьмом и девятом этажах, а между ними обрушились перекрытия.

    Местная жительница Алла рассказала, что заметила девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за перекошенной двери. «Прибежали мужчины с нижних этажей и ее освободили. Я ее увидела на улице. Она единственная, кто в этой квартире смог спастись», – сообщила она.

    Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и начали эвакуацию жильцов. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая, для установления причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до пятнадцати, при этом в жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий между этажами.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    5 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемых в инсценировках сотен ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице выявили группу мошенников, которые инсценировали сотни дорожно-транспортных аварий ради незаконных компенсаций, ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в Москве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Следствие считает, что группа приобрела несколько подержанных иномарок, которые затем использовала для инсценировки дорожно-транспортных происшествий.

    Злоумышленники оформляли мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями, которые впоследствии делили между собой. По предварительным данным, с 2021 по 2025 год они совершили более 500 преднамеренных ДТП, благодаря чему незаконно получили выплаты на сумму свыше 100 млн рублей.

    Задержания проходили в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. Всем фигурантам предъявлено обвинение, их арестовали.

    Ранее в Москве правоохранители вскрыли группу злоумышленников, которые занимались махинациями с квартирами умерших и иностранных собственников, ущерб от их действий составил порядка 300 млн рублей.

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    4 мая 2025, 10:13 • Новости дня
    На востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти иномарок

    Tекст: Дарья Григоренко

    На востоке столицы произошла авария с участием пяти иномарок, один человек получил травмы, на место ДТП приехала скорая помощь, сообщили в экстренных службах.

    Как указал источник, дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе Энтузиастов, 64, в районе Перово на востоке Москвы. В столкновении участвовали два автомобиля Hyundai, а также Exeed, Mercedes-Benz Sprinter и Toyota, передает телеканал 360.

    По его словам, в результате аварии один человек получил травмы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи для оказания пострадавшему медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мусоровоз стал виновником массовой аварии на МКАД, в результате которой пострадали три человека, а движение по четырем полосам кольцевой автодороги оказалось затруднено из-за двух крупных ДТП.

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    6 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Москвы
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Москвы
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

    Росавиация сообщила в Telegram, что ограничения в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW) действуют с 00.57 мск, в Шереметьево (UUEE) – с 01.15 мск.

    Также ограничена работа аэропортов Калуги (Грабцево; UUBC), Волгограда (Гумрак; URWW), Саратова (Гагарин; UWSG) и Самары (Курумоч: UWWW).

    «Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в сообщении. Данные меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

    Напомним, беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе.

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