Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

«Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

«Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

«Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

«В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.