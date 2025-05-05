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Украинский дипломат пожаловался на сближение Бразилии с Россией
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России.
Бразилия усилила взаимодействие с Россией, признал Андрей Мельник в интервью «РБК-Украина», передает РИА «Новости».
По его словам, за последний год президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел четыре «сердечных» телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Все попытки украинской стороны наладить диалог на уровне президентов Лулы и Зеленского не увенчались успехом, отметил дипломат.
Мельник заявил, что Бразилия фактически отдаляется от западного мира и делает ставку на сближение с Россией. По мнению бывшего посла Украины в Бразилии, украинская тематика перестала быть значимой для политической элиты страны, не только для действующего правительства, но и для всего политического класса. Дипломат добавил, что Украина не входит в приоритеты Бразилии ни в политической, ни в экономической сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны Лулы да Силвы.
Отмечалось, что президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину.