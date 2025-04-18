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    США временно вернули европейцам самоуважение
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    Рубио рассказал Лаврову о переговорах с Британией, Францией и Украиной в Париже
    Небензя: Прекращение огня на Украине невозможно из-за Киева
    Трамп заявил о недовольстве работой Зеленского
    США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене
    Москвич получил 15 лет за теракты и сотрудничество с Украиной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    6 комментариев
    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня

    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, и между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    17 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания SpaceX Илона Маска предложила правительству США реализовать проект системы ПРО «Золотой купол», чтобы быстрее развернуть спутниковую сеть для отслеживания ракет, передает Reuters.

    Компания SpaceX Илона Маска с двумя партнерами предложили американскому правительству  реализовать проект системы ПРО «Золотой купол» для защиты от ракетного удара, который президент Дональд Трамп называл «самой катастрофической угрозой» страны, передает Reuters, уточнив, что пользоваться системой Маск предложил по подписке.

    «Компания Маска сотрудничает с разработчиком программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в рамках тендера на создание ключевых частей «Золотого купола», что значительно повысило интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов технологического сектора», – сказано в материале.

    По данным источников, представители трех компаний встречались с высшими должностными лицами администрации Трампа и Пентагона в последние недели, чтобы представить план, предполагающий запуск от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракет, из которых 200 будут оснащены лазерами и ракетным оружием.

    При этом SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников, занимаясь лишь обнаружением и отслеживанием ракет. Более того, компания предложила определить свою роль в «Золотом куполе» как «подписную службу», в рамках которой правительство будет платить за доступ к технологии, а не владеть системой напрямую.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космическое командование США завершило разработку вариантов ПРО «Золотой купол» и направило их министру обороны страны Питу Хегсету,

    В марте Вашингтон заявил о том, что не будет экономить на системе ПРО «Золотой купол».

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    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

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    17 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине

    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Об этом американский сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС. «Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», – заявил он.

    В пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    17 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума

    Администрация Трампа оценила сокращение войск в Сирии и ограничение помощи

    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США изучает планы по уменьшению американского военного присутствия в Сирии, оставив войска лишь на северо-востоке страны, пишет Washington Post.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного контингента в Сирии до минимума с тем, чтобы основной акцент сделать на поддержании безопасности в северо-восточной части страны, пишет Washington Post (WP).

    «Мы продолжаем подходить к Сирии с большой осторожностью, пока Шараа не докажет, что он избавил свое правительство от иностранных боевиков-исламистов и остатков «Аль-Каиды»* (запрещена в России – Прим. ВЗГЛЯД), пока не продемонстрирует, что он может объединить разрозненные меньшинства Сирии», –  заявил WP высокопоставленный представитель администрации Трампа.

    Как отметил один американский чиновник, сокращение войск направлено не на спасение сирийского населения, а на защиту интересов США, чтобы Иран и запрещенная в России террористическая ИГИЛ* не вернулись в Сирию.

    В то же время другой источник указал, что окончательное решение еще не принято, и в администрации Трампа сохраняется скептицизм по поводу возможности сирийского правительства эффективно контролировать территорию страны.

    Многие союзники, региональные эксперты и американские законодатели от обеих партий говорят, что нерешительность администрации Трампа может привести к тому, чего она пытается избежать.

    «Слишком активное вмешательство слишком рано может создать еще больше проблем в сфере безопасности. Но отсутствие или слишком малое участие даст России и Ирану возможность вновь обрести существенное влияние», – заявил на слушаниях в феврале председатель комитета по международным отношениям в сенате Джеймс Риш.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан.

    Ранее США сообщали о рассмотрении возможности вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

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    17 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»

    Трамп выразил недовольство Зеленским и возложил вину за конфликт на Байдена

    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Президент США выразил недовольство главой киевского режима. В ответ на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен всеми, кто вовлечен в украинский конфликт, передает ТАСС.

    Американский лидер отметил, что не уверен в ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине, но выразил разочарование тем, что война началась. Трамп подчеркнул, что хотя и не винит Зеленского, считает, что тот «работал не самым лучшим образом». Он отметил, что он не является большим поклонником украинского лидера.

    Говоря о военной ситуации, Трамп напомнил, что Россия располагает значительной военной мощью.

    «Россия намного больше и сильнее в военном плане. Если вы умны, вы не ввязываетесь в такую войну», – подчеркнул Трамп.

    В своем заявлении он также обвинил Джо Байдена в непонимании ситуации, заявив, что тот не осознавал, что происходит.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие у Украины ракет.

    Интервью Зеленского телеканалу CBS настолько возмутило Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Захарова тремя словами объяснила цель тарифной политики США

    Мария Захарова заявила о стремлении США получить преференции через пошлины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мария Захарова указала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.

    Действия США, суть которых в Белом доме даже не скрывают, направлены на получение преференций через давление пошлинами на импорт товаров, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого», – передает слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что этим же объясняются колебания в тарифной политике США.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    Посольство Китая в США тоже опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

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    18 апреля 2025, 00:49 • Новости дня
    Трамп заявил о победе в деле об отмене гражданства по рождению

    Трамп уверен в победе в Верховном суде по делу об отмене гражданства по рождению

    Дональд Трамп выразил уверенность в победе американской администрации в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению, связывая это право с историей рабства.

    Президент США Дональд Трамп заявил о легкой победе в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению в связи с его исторической связью с рабством, сообщает ТАСС. Он отметил, что дело было неправильно понято и объяснил, что это право связано с рабством. Глава государства подчеркнул: «Это дело легко выиграть, если рассматривать его с этой точки зрения».

    После инаугурации Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения детям нелегальных мигрантов. Это вызвало критику и обжалование властями 22 штатов в судах. В результате действие указа было временно заблокировано судами нескольких штатов.

    Вашингтонская администрация обратилась в Верховный суд с просьбой отменить постановления судов низших инстанций, которые заблокировали указ. Верховный суд заявил о готовности заслушать аргументы сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Барак Обама обратился к университетам и правовым фирмам с призывом защищать демократические ценности, несмотря на давление администрации президента Трампа.

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения.

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    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

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    17 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп назвал дату подписании соглашения по минералам с Киевом

    Президент США Трамп заявил о подписании сделки по недрам с Киевом 24 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп ответил на вопрос журналистов о возможной дате подписания документа, отметив, что ожидает его заключения на следующей неделе, в четверг, передает ТАСС.

    Он также выразил уверенность в том, что стороны намерены выполнить условия сделки. Подробности будущего соглашения пока не разглашаются.

    Ранее украинский заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина и США могут подписать промежуточный документ о сотрудничестве в сфере ископаемых, но окончательного текста документа пока не будет.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь, а до этого сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.

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    17 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Китайская дипмиссия в США высмеяла тарифы Трампа карикатурой

    Посольство КНР в США опубликовало карикатуру на политику пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Китая в США опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, на своей странице в соцсети X, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

    Ппосольство Китая в США высмеяло политику «грабительских пошлин» американского президента Дональда Трампа, опубликовав карикатуру на своей странице в соцсети X, на которой изображены руки Трампа, играющего в карты на деньги, а вместо мастей у него разновеликие тарифы – 50%, 20%, 100%.

     «Искусство заключать сделки», – подписана карикатура по аналогии с одноименной книгой  Трампа о ведении переговоров и выгодных сделках.

    В первом комментарии к посту с карикатурой китайские дипломаты добавили, что грабительские тарифы США для Китая превратились в игру чисел, которая с экономической точки зрения не имеет большого значения.

    «Разве что за исключением дальнейшей демонстрации того, как США используют тарифы в качестве оружия для принуждения и запугивания других. Китай не хочет вести эти войны, но мы их и не боимся. Если США продолжат играть в эту игру чисел с тарифами, их просто проигнорируют», – уазано в подписи.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Тогда же США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. Но и Китай ответ симметрично, прекратив  закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    17 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

    Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

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    17 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча прошла в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения, передает РИА «Новости».

    На встрече присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

    Ранее в четверг в Кремле прошли переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Путин заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов, а также отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке.

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