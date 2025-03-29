Лула да Силва подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Tекст: Александра Юдина

Бразильский лидер подтвердил свои планы посетить Россию в мае для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Кроме того, Лула да Силва подчеркнул, что в ходе визита намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине.

Бразильский президент выразил надежду, что его визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений между странами и поддержанию диалога по международным вопросам.

Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.