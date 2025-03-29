То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Лула да Силва подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Бразильский лидер подтвердил свои планы посетить Россию в мае для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Кроме того, Лула да Силва подчеркнул, что в ходе визита намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине.
Бразильский президент выразил надежду, что его визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений между странами и поддержанию диалога по международным вопросам.
Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.