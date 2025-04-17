Помощник Лулы да Силвы заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии

Tекст: Вера Басилая

Селсу Аморим заявил, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне. В интервью газете O Globo он отметил, что Россия сегодня очень сильна и диалог между двумя странами проходит на хорошем уровне, передает ТАСС.

Заявление Аморима прозвучало в преддверии визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Помощник президента Бразилии Селсу Аморим сообщил, что Лула да Силва планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита.

В конце января Путин и да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине и стратегического партнерства двух стран.