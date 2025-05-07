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    7 мая 2025, 08:54 • Экономика

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель?

    Мировые цены на нефть в понедельник обвалились до минимума за четыре года. Brent в моменте опускалась ниже 60 долларов за баррель, однако уже во вторник поднялась до более 62 долларов за баррель. Обвал цен стал следствием решения ОПЕК+ повысить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки не только в мае, но и в июне.

    Сначала ОПЕК+ удивила всех тем, что в апреле решила резко повысить добычу в мае. Изначально план был поднять производство с мая лишь на 135 тыс. баррелей в сутки, а в итоге план вырос в три раза. А в начале мая ОПЕК+ решила не останавливаться и в июне увеличить добычу еще на 411 тыс. баррелей в сутки. И все это происходит на фоне жесточайшей торговой войны Дональда Трампа со всем миром, которая угрожает обвалить мировую торговлю и спрос на энергоресурсы вместе с ценами на них.

    С начала 2025 года цена нефти Brent уже упала на 17,5%, зачем же ОПЕК+ добавляет огня, повышая добычу выше, чем планировала изначально? Ведь производителям нефти в первую очередь невыгодна дешевая нефть.

    ОПЕК+ идет на этот шаг сознательно, чтобы не допустить развала всей сделки и организации, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Можно выделить три причины, почему ОПЕК+ предпринимает такие шаги. Во-первых, говорит эксперт, внутри организации зрело недовольство тем, что страны ОПЕК+ сократили добычу и держали цены на нефть на высоком уровне и в 2023-м, и в 2024 году. Однако благами от этого слишком сильно стали пользоваться другие поставщики нефти, которые не входят в ОПЕК+. Благодаря высоким ценам больше нефтяных проектов в мире стали рентабельными, другие страны стали наращивать добычу нефти и отбирать рыночную долю у тех, благодаря кому держались такие приятные цены. ОПЕК+ решила, что пора это остановить и вернуться к стратегии отвоевывания своего места на рынке.

    При этом организация не случайно начала повышать добычу в мае и июне, поясняет эксперт. Они надеются и на рост спроса. Логика в том, что произведенная в мае и июне нефть превратится в нефтепродукты, спрос на которые растет из-за автомобильного сезона в июле, августе и сентябре в Северном полушарии. Таким образом, члены ОПЕК+ будут конкурировать с производителями из Гайаны, Бразилии и ряда других стран, которые не входят в ОПЕК+, но стараются нарастить объемы добычи, поясняет Юшков.

    Вторая причина повышения добычи организацией состоит в ликвидации угрозы распада самой сделки ОПЕК+.

    «Если вообще ничего не делать, то сделка ОПЕК+ просто развалится. Внутри организации уже имеется недовольство, а если бы сохранили квоты как есть, то недовольство переросло бы в то, что один или несколько членов ОПЕК+ решили бы добывать по максимуму и вышли бы из сделки. А выход даже одной страны из ОПЕК+ может создать эффект домино,

    когда следом все остальные выходят из сделки. Чтобы этого не допустить, ОПЕК+ перешла к новой стратегии отвоевывания доли на рынке за счет увеличения объемов производства. Бесконечно удерживать объемы производства все равно невозможно, когда у кого-то другого есть возможность наращивать добычу», – говорит Игорь Юшков.

    Развал сделки ОПЕК+ куда страшнее для всех производителей нефти, в том числе для России, потому что приведет к шоковому сценарию на рынке. Резервы ОПЕК по производству нефти оцениваются в 4,5 млн баррелей в сутки. Даже если на рынок выйдет хотя бы половина от этого объема (те же 2 млн баррелей в сутки), то это уже отбросит цены на нефть в район 20-30 долларов за баррель, говорит эксперт ФНЭБ.

    «России такой шок сейчас совсем некстати, поэтому она соглашается на меньшее из двух зол. Лучше растянуть увеличение добычи во времени, чем столкнуться с мгновенным обрушением рынка до 20-30 долларов за баррель с дальнейшим его медленным восстановлением»,

    – полагает Юшков.

    Наконец, третья причина увеличения объема добычи организацией может быть в том, чтобы довести уровни добычи до реального производства в ряде стран. «Некоторые государства систематически нарушают взятые на себя обязательства, в том числе Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и даже Россия. Это тоже вызывает недовольство внутри ОПЕК, которое могло разрушить сделку в конечном итоге. Например, основными недропользователями в Казахстане являются иностранные компании, и Казахстан как государство формально не имеет полномочий, чтобы указывать коммерческим компаниями, сколько им добывать. Это приводит к деградации дисциплины внутри участников ОПЕК+. Но если повысить квоту добычи до реального физического объема производства, то уже никто ничего не нарушает», – поясняет собеседник.

    Восстановление нефтяных цен после обвала в понедельник сигнализирует о том, что действия ОПЕК+ хоть и давят на цены, но не критично.

    «Падение цен в понедельник было эмоциональной реакцией на решение ОПЕК+, но теперь ситуация выравнивается, потому что эти новости уже не такие шокирующие, как были в апреле, когда ОПЕК+ впервые заявила о росте добычи на 411 тыс. баррелей в мае. Быстрый отскок на рынке произошел потому, что это уже не первый раз, когда ОПЕК+ говорит о таком повышении добычи. Рынок начинает привыкать к этому», – полагает Игорь Юшков.

    Кроме того, страхи вокруг обвала нефти из-за торговой войны Трампа тоже утихают. «Восстановление нефтяных котировок во вторник было связано, во-первых, с тем, что негатив от решения ОПЕК+ был уже учтен в котировках фьючерсного рынка, во-вторых, с тем, что многие страны собираются заключать взаимные торговые соглашения, которые компенсируют негативный эффект от пошлин США. Например, Великобритания и Индия, Китай и РФ, ЕС уже переговаривается с Канадой о возможности взаимной торговли», – замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Для России ситуация, конечно, неприятная, так как российская нефть марки Urals упала до 55 долларов за баррель – это средняя цена за апрель, тогда как бюджет РФ сверстан исходя из почти 70 долларов за баррель. В этом случае доходы покрывали бы расходы с небольшим запланированным дефицитом и еще удалось бы откладывать доходы в резервы. Но 55 долларов за баррель меньше даже нижней границы заложенной в бюджете цены на нефть в 60 долларов за баррель, при которой ни о каком откладывании уже речи не идет. Все это заставляет Минфин РФ размышлять о том, где найти дополнительные источники доходов, а один из обсуждаемых вариантов – это корректировка бюджетного правила и сокращение расходов бюджета.

    Однако есть и положительные последствия для России от того, что она согласилась в рамках ОПЕК+ на повышение добычи. «Плюс в том, что сама сделка ОПЕК+ не разваливается, и мы не увидим шок для мирового рынка», – заключает эксперт ФНЭБ.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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