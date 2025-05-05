Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы

Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.