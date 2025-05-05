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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 14:34 • Новости дня

    Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителям городов Белополье и Ворожба в Сумской области рекомендовали немедленно покинуть свои дома из-за небезопасной обстановки.

    Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться, передает РИА «Новости».

    Официальное сообщение Мельник опубликовал в соцсетях, где подчеркнул необходимость «срочно эвакуироваться в безопасное место».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.



    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

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    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    5 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ начали возводить защитные сетки от БПЛА под Харьковом

    ВСУ начали устанавливать металлические сетки вдоль дороги Дергачи–Казачья Лопань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные приступили к установке металлических сеток для защиты от беспилотников на участке дороги в Харьковской области.

    Вооруженные силы Украины начали возводить защитные сооружения вдоль автомобильной дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС. В основе конструкции используется металлическая сетка, которая должна затруднить применение российских беспилотников.

    Источник агентства сообщил: «Противник начал обустройство автомобильной дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области]. В основе конструкции лежит металлическая сетка. Однако у данного сооружения для противника есть и минус – враг ограничивает свои маршруты передвижения, а для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием».

    Кроме того, источник уточнил, что на волчанском и липцовском направлениях продолжаются позиционные бои, а российские штурмовые отряды продвигаются в Волчанске и прилегающих лесных массивах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, после чего после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские подразделения покинули свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    5 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР, несмотря на серьезное сопротивление противника, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    По его словам, российские военные продолжают продвигаться на Красноармейском и Константиновском направлениях в Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

    Пушилин отметил: «Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях». Он также сообщил, что в населенном пункте Часов Яр продолжаются городские бои, противник оказывает упорное сопротивление, однако позиции российских военных улучшаются, а зона контроля расширяется.

    По словам Пушилина, на Великоновоселковском направлении в населенном пункте Богатырь идут серьезные боестолкновения между российскими войсками и Вооруженными силами Украины. Он добавил, что особое внимание уделяется району Дзержинска, поскольку эта территория связана с обстрелами Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Часова Яра начались бои за село Ступочки. Российские войска закрепились сразу на трех новых позициях в этом населенном пункте. Ранее бойцы «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.

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    4 мая 2025, 20:26 • Новости дня
    Украинский дрон повредил храм в белгородском селе Ясные Зори

    Tекст: Ольга Иванова

    Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника на территории белгородского региона.

    Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинского дрона пришелся на купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, что привело к его повреждению.

    Гладков рассказал, что аналогичные атаки украинских беспилотников произошли в ряде других населенных пунктов региона. В селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике, повредив прицеп транспортного средства. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона, после чего была пробита крыша.

    Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект – в результате взрыва повреждено одно из его помещений. В Борисовском районе в селе Новоалександровка выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками поврежден забор частного домовладения.

    В селе Стригуны дроны атаковали дважды: был поврежден объект торговли, а также осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

    Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    5 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении 26 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты в Московском регионе.

    Оперативное командование Минобороны России передает, что за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Из них 17 аппаратов были сбиты над Брянской областью, еще пять – над территорией Калужской области. В Московском регионе силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона.

    В сообщении министерства уточняется: «За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника, а ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.


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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    5 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Российские военные отметили координаты сотен единиц трофейной техники в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничных районах Курской области военные зафиксировали местоположение трофейной украинской техники для последующей эвакуации.

    Российские бойцы в приграничных районах Курской области отмечали на карте координаты украинской техники, которую планируется эвакуировать. Представитель силовых структур сообщил, что на карте уже зафиксированы сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Он уточнил, что карта представляет собой динамичный инструмент и обновляется по мере эвакуации трофейной техники в ремонтные батальоны, а также перемещения тел уничтоженных солдат ВСУ в российские морги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard.

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    4 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    В период с 20.10 до 20.20 дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Первый аппарат был сбит в небе над Белгородской областью, второй – над Курской, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уточняется, что оба беспилотника были ликвидированы без последствий для гражданской инфраструктуры или населения. Власти занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    5 мая 2025, 06:43 • Новости дня
    Саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саперы войсковой группировки «Север» начали проверку и разминирование дворов и домов на приграничной территории Курской области с использованием современных досмотровых комплексов.

    Работы по гуманитарному разминированию населенных пунктов на границе Курской области проводятся военнослужащими группировки «Север», передает ТАСС. Саперы проверяют каждый дом, двор и подворье на наличие взрывоопасных предметов после недавних боевых действий.

    По данным агентства, ситуация с боеприпасами и минами в регионе остается сложной. В Суджанском районе специалисты уже начали работу и отмечают высокий уровень опасности. Во время одной из проверок саперы обнаружили неразорвавшийся FPV-дрон и танковую мину во дворе частного дома. Оба опасных предмета были уничтожены на месте.

    В своей работе саперы используют современные средства, включая досмотровый комплекс «Сфера». С его помощью специалисты могут обследовать подвалы и труднодоступные места, снижая риск для жизни военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали центр Красноармейска перед отступлением, а ранее также начали минировать пути отхода своих подразделений на ряде направлений и создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.

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    5 мая 2025, 08:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Геранями» склад боеприпасов ВСУ в Краматорске

    Минобороны сообщило об уничтожении «Геранями» склада ВСУ в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар «Геранями» по складу боеприпасов и ремонтной мастерской в Краматорске, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили с помощью беспилотников «Герань-2» склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую подразделений ВСУ в Краматорске, сообщается в Telegram-канале  Минобороны.

    Удар был нанесен по складу с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункта временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

    Также отмечено, что среди пораженных объектов оказались пункты временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

    Расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» уничтожили в Запорожской области места подготовки к запуску беспилотников ВСУ и склад их хранения.

    До этого «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске.

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    5 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о гибели сослуживца от украинского дрона

    Пленный ВСУ сообщил о гибели сослуживца от удара украинского дрона при эвакуации

    Tекст: Вера Басилая

    Во время эвакуации украинских военных с линии фронта в районе Комара один из солдат ВСУ погиб в результате удара собственного дрона, заявил украинский пленный.

    Пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко рассказал, что эвакуация происходила при участии российских военных на двух мотоциклах. Один из украинских военнослужащих сел на первый мотоцикл с российским солдатом, а сам Бобрушко – на второй, передает ТАСС.

    Первый мотоцикл, на котором находился сослуживец Бобрушко, настиг украинский дрон, ему попало в спину, в результате чего тот погиб на месте.

    Ранее пленный украинский солдат Владислав Белопольский рассказал, что его группа была обстреляна украинской артиллерией по ошибке при передвижении к заданной точке.

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» заявил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским военным во Времевке.

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    5 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Морпехи пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты отражают атаки на приграничные районы Белгородской области, используя оперативные данные разведки и FPV-дроны.

    Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота препятствуют попыткам ВСУ прорваться в Белгородскую область, сообщает РИА «Новости». Оператор FPV-дронов с позывным «Кедр» сообщил, что основная работа ведется по целям в одном из населенных пунктов и прилегающих лесополосах. «Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать», – заявил он.

    По словам другого оператора с позывным «Сынок», атаки ВСУ на Краснояружский район продолжаются малыми группами по три-четыре человека. Он отметил, что разведка оперативно передает данные, что позволяет эффективно работать по целям и выбивать противника из рощ.

    «Прячутся, к слову, хорошо – бывает, внаглую на виду окапываются. Отодвигаем их, чтобы они больше не пытались прорваться», – рассказал «Сынок».

    Краснояружский район регулярно подвергается обстрелам. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, только за второе мая по району было выпущено более 200 снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.

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    5 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по ремонтному предприятию авиапромышленности, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 123 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотника, 605 ЗРК, 23 153 танка и других бронемашин, 1558 боевых машин РСЗО, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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