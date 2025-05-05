«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы
Жителям городов Белополье и Ворожба в Сумской области рекомендовали немедленно покинуть свои дома из-за небезопасной обстановки.
Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться, передает РИА «Новости».
Официальное сообщение Мельник опубликовал в соцсетях, где подчеркнул необходимость «срочно эвакуироваться в безопасное место».
Газета ВЗГЛЯД писала, что группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.