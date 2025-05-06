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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 19:12 • Новости дня

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации.

    Ограничения действуют с 18.19 по московскому времени, передает ТАСС.

    Помимо Внуково и Домодедово, ограничения действуют и в расположенном в Московской области аэропорту Жуковский.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. До этого ПВО уничтожила 19 беспилотников, которые летели на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.

    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.

    Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.

    В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

    Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

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    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

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    6 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова сравнила ЕС с Третьим рейхом

    Захарова сравнила ремилитаризацию ЕС с подготовкой к войне Третьего рейха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне, как это делал в свое время Третий рейх.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что европейские страны открыто называют Россию врагом и действуют в логике эскалации, передает ТАСС. Дипломат выразила мнение, что европейские политики игнорируют уроки прошлого.

    «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – сказала Захарова.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    6 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Отец лыжника Большунова рассказал о реакции сына на разрушение дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец олимпийского чемпиона Александра Большунова сообщил, что сын расстроился после известия о разрушении родительского дома снарядом в селе Подывотье Брянской области.

    Большунов-старший в интервью championat.com сообщил, что сразу позвонил сыну и сказал, что дома больше нет, передает РИА «Новости».

    Сын расстроился, пояснил отец спортсмена: «Я просто не мог не позвонить сыну. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется».

    Отец лыжника добавил, что намерен вернуться в родные места в Брянской области, где он провел всю жизнь и похоронил родителей. Он заявил, что займется строительством нового дома, когда прекратятся обстрелы со стороны ВСУ.

    Напомним, в апреле дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области был полностью разрушен после попадания снаряда.

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    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    6 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Повредившую памятник павшим в годы войны женщину в Приморье отдали под суд

    Следователи направили в суд дело повредившей памятник в Приморье женщины-вандала

    Tекст: Ирма Каплан

    Следователи в Приморье завершили расследование по факту повреждения мемориала в память о погибших в годы Великой отечественной войны, материалы уголовного дела по обвинению в вандализме местной жительницы переданы в суд.

    Следственные органы по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которую обвиняют в порче памятника войнам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По версии следствия, 1 мая 2025 года в сквере на улице Ленина в поселке Заводской фигурантка нанесла лакокрасочными материалами различные изображения на памятнике войнам-землякам, погибшим Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который установлен в сквере на улице Ленина в поселке Заводской», – сказано в сообщении.

    Следователи отметили, что ими собрана достаточная база доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Инцидент произошел в районе Камчии, недалеко от Варны, где неизвестные повредили комплекс, посвященный подвигу советских моряков-подводников и болгарских подпольщиков.

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    5 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 80-летию Победы на портале РУВИКИ появилась расширенная база с биографиями более 14 тыс. героев СССР и России.

    Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

    В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике – участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

    В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

    Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.

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    6 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехдневный режим прекращения огня стартует в ночь на 8 мая, несмотря на отказ Киева поддержать инициативу России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

    Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.

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    6 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос возвращения западных компаний на российский рынок требует баланса между свободной конкуренцией и интересами российских производителей, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

    По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

    Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    6 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков пообещал своевременно сообщить о подписании указа по валютной выручке

    Кремль сообщил о готовности вовремя проинформировать о подписании валютного указа

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил на брифинге о готовности оперативно известить общественность о подписании президентом указа по продаже валютной выручки экспортерами.

    Кремль своевременно проинформирует о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о требованиях к экспортерам по продаже валютной выручки, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», – цитирует его ТАСС.

    Вопрос о введении новых требований к валютной выручке на контроле у администрации президента и решение по нему будет оперативно доведено до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Центробанк не поддержал продление продажи валютной выручки. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по данному вопросу.

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    6 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Работникам «Транснефти» вручили госнаграды за заслуги в СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центральном офисе «Транснефти» состоялась церемония награждения работников компании государственными наградами за участие и подвиги во время спецоперации.

    Церемония вручения государственных наград прошла 6 мая, сообщается на сайте «Транснефти». В мероприятии приняли участие президент компании Николай Токарев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Олег Мосеев.

    В торжественной обстановке Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом был награжден Сергей Осинцев, охранник команды «Конда» АО «Транснефть – Сибирь». Медали Министерства обороны получили Петр Иванин, Сергей Молянов, Игорь Набугорнов и Евгений Якименко, сотрудники дочерних обществ компании.

    В своем выступлении Токарев заявил: «Решением президента Российской Федерации Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Мы искренне гордимся нашими коллегами. Гордимся их выбором, их мужеством и патриотизмом».

    Новиков отметил важность сохранения исторической памяти и выразил благодарность работникам «Транснефти» за помощь участникам спецоперации. В этот день в офисе компании открыли Стену памяти с именами 109 погибших сотрудников. Во всех офисах прошла Минута молчания.

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    6 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Минтранс сообщил о выявленных нарушениях на 230 российских танкерах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,3 тыс. танкеров вместимостью до 5 тыс. тонн под российским флагом прошли техническую проверку, при этом на 230 судах выявлены несоответствия, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

    В России завершена масштабная проверка технического состояния танкерного флота валовой вместимостью до 5 тыс. тонн, передает РИА «Новости». По словам главы Минтранса Романа Старовойта, оценка проводилась Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом. Она была полностью завершена 30 апреля.

    В рамках кампании было проверено 1333 танкера, используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов под российским флагом. Замечания по техническому состоянию были выявлены на 230 судах. Владельцам этих судов установлен срок для устранения выявленных несоответствий и предъявления судов к внеочередному освидетельствованию.

    Как отметил министр, цель проверки заключалась в повышении безопасности морских перевозок и надлежащем техническом контроле за танкерным флотом России.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.

    В январе вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.

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    6 мая 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности русофобской политики в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Провал Фридриха Мерца при голосовании в Бундестаге не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в Кремле не видят никаких изменений после поражения Мерца, претендовавшего на пост канцлера ФРГ, передает ТАСС.

    На вопрос, может ли такой исход заставить западных лидеров пересмотреть «русофобскую риторику», Песков ответил: «Не видим, не считаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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