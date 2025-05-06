В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной

Tекст: Ирма Каплан

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

«Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.