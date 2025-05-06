Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют с 18.19 по московскому времени, передает ТАСС.
Помимо Внуково и Домодедово, ограничения действуют и в расположенном в Московской области аэропорту Жуковский.
Ранее российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. До этого ПВО уничтожила 19 беспилотников, которые летели на Москву.
Напомним, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.