  • Новость часаМерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как нынешним киношникам дотянуться до уровня старого кино о войне

    @ Дмитрий Чернов/РИА Новости

    6 мая 2025, 11:50 Мнение

    Как нынешним киношникам дотянуться до уровня старого кино о войне

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин

    писатель

    Загадочный корабль ВМС КНДР заставит понервничать даже США
    Трамп заявил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Бразилия задумалась о посредничестве между Россией и Украиной
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне

    Кино «о войне» в нашей стране – особое кино. Для среднего американца кино о Второй мировой – чаще всего военные приключения, пусть и с элементами трагедии. Для нас Великая Война нечто гораздо более значимое, чем просто историческое событие. Это явление экзистенциального порядка. Вторжение «цивилизованных орд» не просто стало причиной гибели людей, не просто угрожало существованию государства или советской власти. Оно несло гибель всему нашему мироустройству, всей нашей цивилизации. Осуществление планов гитлеровской Европы означало бы исчезновение русских как народа, уничтожение всего, что связывало их воедино, ставило целью рассыпать их на малосвязанные ячейки, разорвать нити, которые соединяли их со всеми народами, входившими в империю, и сшивали лоскутное одеяло России в одно великое полотно. Нас больше не должно было быть. Люди на этой территории, может быть, остались бы. Но народ должен был исчезнуть.

    Те, кто снимал то, старое, кино о войне, испытали это дыхание всеобщей смерти на себе. Им не нужно было это объяснять. Их пришли не завоевывать. Их пришли уничтожать. Поэтому они понимали, что заставляло советских солдат стоять насмерть, отбиваться до последнего патрона, грызть горло врагу зубами, ложиться на пулеметную амбразуру и направлять свои самолеты во вражеские колонны. Не какая-то там особая русская лихость, не «большевистский фанатизм», не выдуманный российский фатализм, не пренебрежение своей жизнью. Это было противостояние Тьме. Старое кино несло в себе этот дух сражения не ради славы, а ради жизни на Земле. В каком-то давно забытом черно-белом фильме наводчик «сорокапятки» крутит маховик, глядя на прущий на него танк с крестами на броне. У него в этом фильме роль без слов. Но ты по его бешеным и, одновременно, холодным глазам читаешь, что его семья погибла в Белоруссии, внутри него только пепел и единственная цель в жизни – уничтожить эту Тьму. Сыграть такое может только тот, кто это познал.

    Как сегодняшним киношникам дотянуться до «того самого кино»?

    «28 панфиловцев». Я не был так поражен, как на «Брестской крепости»– там на сцене рукопашной вцепился в подлокотники кресла так, что потом еле пальцы разжал. Но все же это было сильно. А сейчас понимаю, что даже если на 9 мая его погонят по эфиру – вряд ли сяду смотреть второй раз. Не потому, что не нравится – это правильное и хорошее кино, хоть и небезупречное. Просто... Одного раза хватит.

    А вот «В бой идут одни старики» буду смотреть столько раз, сколько увижу на экране. И «Торпедоносцев» буду смотреть столько, сколько покажут. И «Звезду». И «В августе 44-го».

    И мне глубоко безразлично, что в «Стариках» герои летают не на боевых «Яках», а на спортивных фанерных самолетиках. Количество и форму заклепок на танках и расположение медалей на мундирах начинают высматривать, когда происходящее на экране пахнет враньем. 

    И так эта война сидела в сердцах тех киношников, что ее осколки мимолетно свистели даже в совершенно не требовавших того комедиях. Иван Сергеевич Травкин в исполнении Евгения Леонова, у которого во рту оказалось 33 зуба, на вопросы, ездил ли он в Европу, смущенно говорил, что не ездил, а пешком, в пехоте. А смешной и нелепый Семен Семеныч Горбунков в «Бриллиантовой руке», разглядывая пистолет, задумчиво говорит: «С войны не держал в руках боевого оружия».

    А вот «Они сражались за Родину» я смотрел совсем недавно, и в следующий раз посмотрю еще не скоро. Совсем по другой причине. Потому что он рвет душу к чертовой матери в клочья, после него долго не можешь прийти в себя. Это как на фотографию отца смотреть. Слишком больно. Хотя представляю, сколько там потрясающих мелочей. И вот кому в голову придет сказать, что там «танки не той системы»?

    От этого фильма болит не так патологично, как от «Иди и смотри», а по-крестьянски спокойно. «Иди и смотри»– страшен. «Они сражались за Родину» – прост. Прост, как жизнь. И как смерть. Потому что на экране не персонажи. Этот вот – дядя Вася с Чеховской, а вон дядька Бучум с Фурмановской, вечно у магазина тусил, ждал, кто угостит, пряча пустой рукав в карман. А вон тот – каптер с роты МТО, один к одному. А этот вот на отца жутко похож. А этот... я что ли? Не, не может быть. Или может?

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.

    Поэтому нет сил часто смотреть, как давят танками, утюжат с «Юнкерсов» и вбивают в грунт артиллерией отца, дядьку Бучума, дядь Васю с Чеховской и тебя самого. Или не тебя? Уже и не поймешь.

    И все равно, есть и сейчас хорошие фильмы – когда выходишь из зала с мокрыми ладонями и мыслью: «И все равно мы вас, сволочей, порвали в конце концов!» Просто они отличаются от тех, что были раньше. Больше нет на свете тех людей, что видели, как на его мир надвигается Тьма, после которой не будет ничего. И которую надо остановить любой ценой. В том числе, и ценой жизни. Поэтому эти люди больше ничего не напишут, не снимут и не сыграют. Ну, ребят, кто сейчас может вспомнить, какими были мой отец, мой дед, умерший от ран 45 лет назад, дядь Вася с Чеховской и дядька Бучум с Фурмановской? И кто может про них снять?

    Вот то-то и оно...

    А те, что делают кино о Войне сейчас – другие. Не плохие. Другие. Главное, чтобы они свое дело делали с любовью к тем, кто тогда остановил Тьму. А с любовью сделано что-то или без нее – это всегда видно.

    И было бы, наверное, даже хорошо, что больше нет людей, видевших, как на них идет Тьма. И что сейчас снимают фильмы о той Войне, не прочувствовав ее дыхание на себе. Но не получилось. Тьма снова пришла. Да, она сейчас внешне карикатурна, и вместо гитлеров она выбрала для себя ничтожных калласов, фондерляйнов, макронов и бербоков. Но это не значит, что Тьма стала беззубой. Мелкие трусливые псины бывают опаснее настоящих волков в силу своей вынужденной подлости.

    И пусть наше кино пока делают те, кто войны не видел и лишь думает о ней. Но в «Ополченском романсе» и «20/21» уже снимаются люди, которые сами, лично заглянули в глаза этой Тьме. Их будет все больше и больше и количество в любом случае перерастет в качество.

    Осветить Тьму может только тот, кто прошел через огонь.

    Другие материалы автора


    Главное
    Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Британия решила пересмотреть план обороны на случай войны
    Санду обвинили во вмешательстве в выборы в Румынии
    ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области
    Renault и Stellantis предупредили об угрозе обвала авторынка ЕС
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне

    Европа угрожает любому российскому газу

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа – и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

    Перейти в раздел

    Загадочный корабль ВМС КНДР заставит понервничать даже США

    Поистине удивительный боевой корабль спущен на воду в КНДР несколько дней назад. С одной стороны, он очень похож на один из российских проектов, с другой, в нем есть и явно американские элементы. Корабль представляет собой настоящую загадку с точки зрения размещенных на его борту систем вооружений. Но этим его особенности не ограничиваются. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............