Захарова отвергла возможность временного перемирия или заморозки конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине. Она подчеркнула, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

«Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша», – заявила Захарова.

По ее мнению, это лишь усугубит текущую обстановку и приведет к дальнейшему обострению конфликта. Захарова отметила, что важным остается достижение долгосрочного мира, а не временные меры, которые могут быть использованы против российской стороны.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.