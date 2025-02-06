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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    2 комментария
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    6 февраля 2025, 20:05 • Новости дня

    Захарова заявила о недопустимости заморозки конфликта на Украине

    Захарова отвергла возможность временного перемирия или заморозки конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему временное перемирие на Украине будет использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине. Она подчеркнула, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    «Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша», – заявила Захарова.

    По ее мнению, это лишь усугубит текущую обстановку и приведет к дальнейшему обострению конфликта. Захарова отметила, что важным остается достижение долгосрочного мира, а не временные меры, которые могут быть использованы против российской стороны.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    6 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска

    Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

    Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

    ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

    В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 08:09 • Новости дня
    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России у Ямполовки и Торского в ДНР
    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России у Ямполовки и Торского в ДНР
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные численностью около 80 человек несколько суток пытались прорвать оборону у Ямполовки и Торского в ДНР, но российские войска успешно отразили их атаки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ использовали до десяти единиц бронетехники, а также артиллерию и беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что, несмотря на сильное давление со стороны противника, российские военнослужащие не позволили украинским силам прорвать свою оборону в районе населенных пунктов Ямполовка и Торское.

    Эксперт добавил, что потери украинских войск на данный момент уточняются, однако все атаки были успешно отбиты российскими военными.

    Марочко сообщал, что российские войска ведут артподготовку для штурма Ямполовки в ДНР, в то время как украинские военные покидают свои позиции из-за нехватки личного состава и деморализации.

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    6 февраля 2025, 08:22 • Новости дня
    В Курахово задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

    В подвале в Курахово задержали связиста 72-й бригады ВСУ с минометными минами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курахово полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, скрывавшегося в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.

    Как передает ТАСС, в Курахово, городе на территории Донецкой народной республики, сотрудники полиции задержали военнослужащего ВСУ. Солдат был обнаружен в подвале одного из домов, поврежденных в результате артобстрелов.

    В МВД сообщили, что задержанный – 26-летний связист 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащий был передан представителям военной комендатуры для дальнейших действий.

    Кроме того, в подвале, где скрывался солдат, был найден схрон с минометными минами калибра 82 и 120 мм. Эти находки стали возможными благодаря оперативной информации, которая была проверена сотрудниками временного отдела полиции «Кураховский».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат, находящийся в Курахово, рассказал о подарке от украинской девочки; также сообщалось, что командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат; ранее российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово.

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    6 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение набитого взрывчаткой катера ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтожением украинского боевого катера, набитого взрывчаткой, судно уничтожили у Днепровского лимана.

    Разведчики группировки «Днепр» заметили оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой украинский катер у Днепровского лимана, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    С помощью ударного дрона судно было обездвижено, с помощью второго – уничтожено.

    Ранее Минобороны показало удар комплекса «Искандер» в Сумской области, комплекс уничтожил более 50 единиц техники ВСУ.

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    6 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
    ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 569 беспилотников, 590 ЗРК, 21 047 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 239 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне ВС России поразили места обучения операторов дронов и специалистов РЭБ ВСУ

    Во вторник ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам, а днем ранее они поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине

    Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.

    Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.

    Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

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    6 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к переговорам с Украиной

    Келин: Россия готова к переговорам на основе соглашения 2022 года и выборов на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу,» – приводит ТАСС слова дипломата.

    По словам Келина, Россия не отходит от своей позиции, изложенной в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося в Стамбуле весной 2022 года. Дипломат отметил, что ВС России продолжают наступление, что укрепляет переговорную позицию Москвы.

    Посол подчеркнул, что успех переговоров во многом будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев. Он добавил, что Москве необходимо понять, какие вопросы будут подняты на предстоящих переговорах. «Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы,» – отметил Келин.

    Он подчеркнул, что из-за нелегитимности действующего президента Зеленского Москва будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине.

    Накануне стало известно, что администрация Трампа собирается представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится на следующей неделе.

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    5 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    МЧС сообщило об эвакуации в Геническе после атаки БПЛА

    В Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуировали 15 человек, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы, ВСУ также нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.

    Представитель МЧС Херсонской области заявил, что 15 человек были эвакуированы в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте предполагаемых попаданий работают экстренные службы.

    Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий сообщил о нескольких ударах кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. По его словам, атаки были направлены по приусадебным участкам. Кроме того, беспилотник атаковал вышку сотовой связи в селе Любимовка, повредив оборудование. В селе Бурчак беспилотник поразил гражданский автомобиль, а в селе Смелое был поврежден транспорт предприятия «Таврия-Энерго». Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших, возгораний не произошло.

    Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, а детей из второй эвакуировали.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате налета украинского беспилотника в Запорожской области ранения получили пятеро детей и водитель школьного автобуса.

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    6 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Удар нанесен в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

    Ударом в Запорожье поражен цех сборки БПЛА завода «Мотор Сич»

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Запорожье, подконтрольном Киеву городе, произошел удар в районе завода «Мотор Сич», сообщает РИА «Новости».

    По данным  Лебедева, поражен цех, в котором осуществлялась сборка беспилотников. Удар был нанесен по месту, где изготавливали важную деталь, используемую для сборки дронов.

    Сергей Лебедев уточнил, что в результате удара, вероятно, было уничтожено оборудование, необходимое для производства этой детали. Работникам других смен сказали не приходить на работу до понедельника, что, по его мнению, свидетельствует о серьезном повреждении.

    Для сравнения: после другого инцидента, связанного с испытанием объекта под кодовым названием «Орешник», перерыв в работе составлял всего два дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье также был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами, затем произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    Кроме того российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал военный эксперт Александр Бартош.

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    6 февраля 2025, 06:10 • Новости дня
    В Крыму оценили смену риторики Зеленского в отношении России

    Политолог: Зеленский изменил риторику в отношении России, почувствовав неустойчивость

    Tекст: Максим Попов

    Изменения в риторике Зеленского обусловлены ощущением потери контроля из-за невозможности вернуть утраченные территории Украины, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

    По словам Джаралла, изменения в заявлениях украинского президента объясняются тем, что он почувствовал, как «почва уходит из-под ног», передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский признал невозможность возвращения всех утраченных территорий, отметив, что Украина не может рисковать жизнями миллионов людей ради результата, который может не оправдаться.

    «Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется «но» – и все слова снова становятся непонятны», – сказал Джаралла.

    Эксперт добавил, что Зеленский постепенно превращается в фигуру, от которой хотят избавиться, будь то через выборы или переворот. При этом Джаралла подчеркнул, что «все территории России будут освобождены – независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал требования Зеленского о передаче ядерного оружия Украине безумными.

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    6 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    ВСУ использовали заложника для разминирования в Новогродовке

    Украинские военные в ДНР использовали заложника для проверки на мины

    Tекст: Максим Попов

    В Новогродовке украинские военные захватили местного жителя для проверки помещений на наличие мин, подвергнув его издевательствам, включая разминирование под дулом оружия.

    В Новогродовке  украинские военные взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить помещения на наличие мин, передает РИА «Новости».

    Пострадавший Сергей Сиденко рассказал, что его вывели из подвала под дулами автоматов с поднятыми руками. Один из военных приказал ему открыть дверь, но вторая оказалась заперта. Тогда он велел выбить ее, и Сергею пришлось это сделать. Его повели по квартире, держа под прицелом, опасаясь, что в помещении могут быть мины.

    Также Сиденко и его брата подвергли издевательствам со стороны украинских военных. «Они раздели нас в подъезде, и я стоял на ступеньках. Один из военных, который был немного выше, на две ступеньки, выстрелил прямо под ноги моему брату. Пуля пролетела рядом с моей головой и попала брату под ноги», – добавил житель Новогродовки.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками.

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    6 февраля 2025, 00:03 • Новости дня
    Украинские дроны повредили дома в Херсонской области

    В Херсонской области украинские БПЛА повредили три жилых дома

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотников на Генический район Херсонской области повреждены три жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Как отметил Сальдо в своем Telegram, три жилых дома были повреждены в Геническом районе Херсонской области в результате атаки БПЛА. По его словам, удар пришелся на вечер среды. В результате были повреждены кровли, выбиты окна и поврежден легковой автомобиль.

    Сальдо подчеркнул, что жертв и раненых нет. На месте происшествия работали экстренные службы, которые устраняли последствия атаки и помогали эвакуированным, отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы.

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    6 февраля 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области

    Политолог Баширов: Смена главы Курской области оправдала себя

    Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Команда врио губернатора Курской области Александра Хинштейна нарастила авторитет власти среди населения, реализуя помощь пострадавшим при боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке жителей приграничных территорий.

    «К Курской области сейчас обращено особое внимание федерального центра, это ежедневная тема в повестке президента. Когда Путин назначал Хинштейна, он сразу указал приоритетом взаимодействие с населением. И глава региона, поставив эту задачу в фокус и выполняя ее, серьезно укрепил авторитет власти в области», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «На встрече Путина с врио губернатора были подведены предварительные итоги работы, согласованы уже проработанные планы и решения. Это непростые задачи с точки зрения разрешения социальных вопросов, особенно на фоне боевых действий. Однако решать их все равно необходимо», – подчеркнул он.

    «И со многими вопросами новая команда уже справляется. Поэтому важно зафиксировать: смена руководителя региона в сложный момент продолжающихся боевых действий была необходимым решением президента, которое оправдало себя. В Курской области у власти люди, практикующие не формальный подход к управлению, а способные понять важные для населения нюансы и работать с ними», – указал эксперт.

    «Отдельный вопрос по приграничным районам. Они будут восстановлены на качественно новом уровне. Это принципиальная позиция президента, которая полностью сходится с комплексным подходом Хинштейна к восстановлению приграничья. В этом смысле Курская область ничем не отличается от новых регионов, где идут боевые действия и работают программы восстановления», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, который информировал главу государства о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.

    «Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», – подчеркнул Путин.

    «Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей: 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с Вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», – сообщил глава государства.

    «Действительно, самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь быть максимально открытым, находиться в постоянном диалоге, для того чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей», – ответил Хинштейн.

    «По их же инициативе мы создали координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов, их у нас девять, и все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах, – а помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми и собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи, – все эти вопросы мы на сегодняшний день уже положили на бумагу», – заверил он.

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