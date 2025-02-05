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    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    7 комментариев
    5 февраля 2025, 13:15 • Новости дня

    Кремль заявил об активизации контактов России и США по линии ряда ведомств

    Песков: Контакты между Россией и США по линии ведомств участились

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что контакты по линии отдельных ведомств между Россией и США есть, и в последнее время они интенсифицировались, передает ТАСС.

    «Каких-то других деталей я вам сказать не могу», – заявил Песков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    3 февраля 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

    Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заморозка средств для строительства АЭС «Аккую» показывает, что западные компании проиграли «Росатому» в честной конкуренции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, «Аккую» будет достроена в любом случае. Ранее Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство станции.

    «Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

    По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

    Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

    «Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

    «Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

    Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

    По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

    Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

    Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».

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    4 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине

    Песков заявил об очевидности продолжения поставок американского оружия Украине

    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки американского оружия Киеву продолжаются, так как обратного никто не заявлял, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Reuters о возобновлении поставок.

    Песков подчеркнул: «Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются». Таким образом, он ответил на информацию агентства Reuters о временной приостановке поставок, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после прихода к власти Дональда Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

    По данным Reuters, поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок США оружия Украине ухудшает ситуацию и препятствует переговорам между Россией и США.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

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    3 февраля 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ

    Захарова обвинила USAID в давлении на СМИ для сокрытия преступлений ВСУ

    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Агентство по международному развитию (USAID) в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Агентство по международному развитию (USAID) принуждало независимые СМИ не освещать преступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила Захарова в своем «Telegram-канале ». В качестве примеров она назвала удары ВСУ по интернату в Судже и убийство мирных жителей в Русском Поречном Курской области, которые были проигнорированы этими СМИ.

    Захарова объяснила, что в USAID преобладает метод «стратегического молчания» – это конструкция фейковой реальности, когда неудобные сюжеты и мнения игнорируются по заказу спонсора карманных СМИ. По ее словам, американский сегмент интернета содержит скрины «Пособия по борьбе с дезинформацией», подготовленного USAID в 2021 году, которое дает инструкции «карманным» СМИ по манипуляции общественным мнением.

    На фоне обсуждения судьбы USAID общественные деятели и расследователи США вспомнили об этом документе, однако никаких заявлений от USAID о фейковости материалов не поступало. Захарова отметила, что заокеанские хозяева используют срежиссированные вбросы и фейки, как это было с инцидентом в Буче и подрывами «Северных потоков».

    Захарова также подчеркнула, что подобные действия не новы, и аналогичные проекты, например, многолетний проект Форин-офиса по ослаблению влияния России, включали финансирование «независимых российских» СМИ и блогеров для вмешательства во внутренние дела России и стран Восточной Европы.

    «Теперь многое становится понятным не только в том, и в отношении деятельности уважаемых международных структур. К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а «соблюдает режим стратегического молчания», – подчеркнула Захарова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Между тем Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, назвав его «клубком червей». Захарова же предложила реорганизовать агентство США по международному развитию, чтобы оно стало оказывать помощь самим Соединенным Штатам.


    Коментарии (3)
    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь, отметив, что это эгоистичный подход.

    Шольц раскритиковал президента США за его требование к Украине по поставкам металлов в обмен на оказание помощи, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Немецкий канцлер считает, что такое требование является крайне эгоистичным и эгоцентричным, поскольку использование ресурсов Украины для финансирования оборонной поддержки противоречит интересам страны.

    По мнению Шольца, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта.

    Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины должна основываться на долгосрочных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине взамен на помощь США. В ответ украинские СМИ указали, что львиная доля этих металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    4 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

    Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перетряска или ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) выгодна России. Ведь в результате реформ главы Белого дома Дональда Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио стал и. о. главы USAID.

     «Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

    «Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

    «Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

    В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

    Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.

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    4 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    FT: Украина допустила передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь

    FT: Украина готова обменять редкоземельные металлы на поддержку США в рамках плана Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти рассматривают возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, что соответствует «плану победы» президента Владимира Зеленского, сообщила газета Financial Times.

    Издание пишет, что Украина рассматривает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, передает РИА «Новости».

    Это предложение совпадает с заявлениями президента США Дональда Трампа и положениями так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского. По словам источника, близкого к Зеленскому, Украина готова к сотрудничеству с Америкой.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. На Украине сообщили, что более 70% этих запасов сосредоточено на неподконтрольных Киеву территориях в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Экономист Иван Лизан указывал, что Запад уже контролирует Украину и вывозит все необходимые ресурсы, а востребованных редкоземельных металлов, которые есть у Китая, на Украине нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский в своем «плане победы» предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины.

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    4 февраля 2025, 08:28 • Новости дня
    Лавров сравнил концепцию «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера

    Лавров увидел сходство политики США «Америка прежде всего» с гитлеровским лозунгом

    Лавров сравнил концепцию «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность, что концепция США «Америка прежде всего» (America First) напоминает лозунг «Германия превыше всего» и может подорвать дипломатические усилия, заменяя их на «установление мира посредством силы».

    Министр заявил о тревожном сходстве между концепцией США «Америка прежде всего» и гитлеровским лозунгом «Германия превыше всего», передает РИА «Новости».

    По его словам, ставка на установление мира посредством силы может разрушить дипломатические усилия и игнорирует международные обязательства Вашингтона по Уставу ООН.

    Лавров отметил, что эксперты разделяют мнение об изменяющейся геополитической ситуации, при которой возврат к старым условиям невозможен.

    Он выразил надежду на то, что США поймут ограниченность своей ответственности в международных делах и примут роль одного из ведущих, но не доминирующих государств.

    С точки зрения Лаврова, многополярность в мире только укрепляется, и США могли бы стать одним из ответственных центров силы наряду с Россией и Китаем.

    Он подчеркнул, что новая администрация США испытывает пределы податливости существующей системы, однако со временем придет к осознанию более комплексной международной реальности.

    Кроме того, Лавров упомянул признание Виктории Нуланд о том, что Ялтинское соглашение было вынужденной мерой для США, подчеркнув, что Запад имел возможность измениться после распада СССР, но выбрал путь доминирования, что отражается в политике США и их союзников.

    В январе в своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепление страны до небывалого уровня, выразил уверенность, что его политика приведет к началу «золотого века Америки».

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    5 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ведутся «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по разрешению конфликта на Украине.

    По его словам, Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    «У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», – подчеркнул Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В своей речи президент выразил уверенность в том, что диалог с обеими сторонами может привести к положительным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

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