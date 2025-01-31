МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

Tекст: Мария Иванова

Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.